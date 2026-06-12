¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

Las romerías y los actos relacionadas con las tradiciones ya empiezan a repartirse con fuerza por la isla. Este fin de semana hay eventos en honor a San Antonio en Moya, Arucas, Mogán, La Pasadilla de Ingenio y Santa Brígida. Conciertos, teatro y ferias agroalimentarias completan la amplia oferta.

Moya. La villa continúa con la celebración de sus fiestas de San Antonio de Padua. Esta noche, a las 20.00 horas, actúa en el polideportivo municipal Antonia San Juan, con su espectáculo La ropavieja de Cuca. Las entradas cuestan 15 euros. A las 22.00 horas, actuación musical en la plaza del Árbol Redondo de Néstor León con banda. Mañana, desde las 17.30 horas, la popular romería. A su término, baile de taifas, con las agrupaciones y parrandas Guadalupe, El Cura, El Pajullo y La Polvajera. El domingo, desde las 9.00 horas, XXXIV Feria de degustación de quesos y productos locales. A las 20.00 horas, el nuevo espectáculo musical de Los Gofiones, Noches de Radio, en el polideportivo.

Arucas. También celebra sus fiestas de San Antonio. Esta noche, desde las 21.00 horas en la plaza, festival folclórico San Juan Bautista, a cargo de la Agrupación Folclórica Labrante. Mañana, a las 18.00 horas, su romería de San Antonio bajo el lema 50 años viviendo tradiciones. Al finalizar, baile de taifas en la plaza y verbena en la Carretera del Lomo. El domingo, Senior Festival, desde las 16.00 horas en la plaza de San Juan, con La Década Prodigiosa, Helena Bianco y Los Mismos y Fórmula V, a las 20.00 horas.

Mogán. El pueblo cierra este fin de semana sus fiestas de San Antonio. Esta noche, a las 22.00 horas, concierto de Coti en el parque Nicolás Quesada. A las 00.00 horas los voladores, y a las 00.15 horas, verbena con las orquestas Armonía Show y Furia joven, en el escenario Eucalipto Gordo. Mañana, desde las 16.30 horas, tardeo con Javi Cedrés. La jornada continúa con la bajada de la rama, a las 18.00 horas, y a las 22.30 horas, verbena de amanecida con la Orquesta La Mekánica by Tamarindos, DJ Promaster y la Orquesta Star Music. El domingo, de 13.00 a 21.00 horas, mercadillo de artesanía con las actuaciones de Grupo Serenata, El Último que Cierre, Los Lola y Los Salvapantallas. A las 21.00, gala de fin de fiestas con las actuaciones artísticas del Club Social Tahona.

Santa Brígida. La villa también está lista para vivir un gran fin de semana en el marco de las fiestas de San Antonio. Hoy, a partir de las 19.30, DJ Aythami Navas abre el programa, que continúa a las 20.30 horas con Pepe Benavente. Desde las 21.40 horas, conciertos de Los Salvapantallas y Aseres. A las 00.00 horas, fuegos artificiales y a la 01.00 de la madrugada Tributo a El Canto del Loco. Mañana a las 19.00 actúa la Gran Canaria Big Band en el Centro Cultural de la villa. La música en el aparcamiento comienza a las 20.45 horas de la mano de DJ Promaster y a las 21.30 horas concierto de Nia. Tras su actuación, a las 22.45 horas, DJ y la orquesta Armonía Show. El domingo, a las 12.00 horas en la plaza de la iglesia, concierto del mítico grupo canario Taburiente. Por la tarde, a las 19.00 horas, en el Centro Cultural fin de las fiestas con el concierto Santa Brígida en Punto, con los verseadores y tocadores Yeray Rodríguez, José María Dávila, Sonia Pérez, Ciela Guedes, Franco Sánchez, María Belén Sánchez, Candelaria González, Fernando González, Luzmila Valerón y Laura Márquez.

Ingenio. Otro de los municipios que también celebra sus fiestas de San Antonio en el pueblo de La Pasadilla, con su romería mañana, que comienza a las 18.30 horas. Tras el recorrido, la celebración continúa con música en directo hasta las 03.00 horas de la madrugada con las actuaciones de Suso DJ, Tata Band y La Metralleta de Julito. El domingo, a las 12.00 horas, misa y procesión. Por otro lado, el centro cultural Federico García Lorca acoge esta noche, a las 20.00 horas, el directo del podcast Musas, dentro del ciclo Reíslas. Las entradas tienen un precio de 23.80 euros.

Agaete. El Valle se vuelca con sus fiestas de San Pedro. Esta noche, a las 20.00 horas en la sociedad, que cumple su 57º aniversario, proyección del documental La horma de la memoria. Mañana, desde las 19.30 horas, romería desde la Acequia del Moral, y a continuación en la plaza baile de taifas con las parrandas La Polvajera y El Botellín de Tejeda. El domingo, a partir de las 12.00, en el local de la sociedad, actividad familiar con el Cancionero de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.

Telde. San Juan inicia hoy sus fiestas patronales con un pasacalles anunciador, que recorrerá el camino desde el Parque Franchy Roca hasta la Plaza de San Juan a las 19.00 horas. Acto seguido, a las 20.00 horas, se dará lectura al pregón a cargo del pianista Ignacio Clemente. También el Rincón Plácido Fleitas inaugurará el espacio del mandala Aires de Lima, confeccionado por las Tejedoras de Telde, mientras que la Playa de Melenara vibrará con el evento de Crossfit Phoenix on the Beach. Como broche de oro para el primer día, Telde acoge la 17ª edición del festival Noches de Boleros Ciudad de Telde. La actividad continúa el fin de semana con el torneo de Crossfit, el II Concurso Fotográfico Enfoques, un encuentro de escuelas de Lucha Canaria y citas ciclistas como la prueba de Escuelas en Ruta. También en el auditorio José Vélez del parque de San Juan, el festival Poseidón Rock Fest, con los grupos H.E.A.T, Kadavar, The Zeronaut y Malamutte. Apertura de puertas a las 19.30 horas y la entradas a 40 euros.

Agüimes. La Avenida Polizón de Arinaga acoge desde hoy y hasta el domingo una nueva edición de la Feria Brisa Marina, un evento en el que participan alrededor de 40 expositores del sector agroalimentario, artesano y el comercio local. La feria contará con un amplio programa de actividades para todos los públicos. El horario será hoy, de 17.00 a 21.00 horas, mañana de 10.00 a 21.00 y el domingo de 10.00 a 15.00 horas.

San Mateo. La plaza de Lomo Carbonero acoge el domingo a partir de las 14.30 horas el concierto de Eléggua, Tu Negrito Fino, dentro del programa de verano.

San Bartolomé de Tirajana. El Tablero celebra hoy y mañana su 27ª Feria de La Zafra. A las 21.00 horas en la plaza actuación de La Trova. Mañana, en una intensa jornada desde las 12.00 hasta y hasta las 20.30 horas, baile de taifas con la Parranda Los Horcones y la Agrupación La Cucaña, tradicional muestra de artesanías, actuaciones musicales, venta de productos y degustación de comidas tradicionales de la zafra y juegos tradicionales. Por otro lado, el centro comercial Yumbo acogerá desde hoy y hasta el domingo el MMT Fest con conciertos, moda, gastronomía y turismo. Hoy tendrá lugar el MMT Fashion Show con una pasarela abierta y experiencial que reunirá a diseñadores consolidados y emergentes en un entorno único. La jornada continuará con una batalla de DJ nacionales e internacionales. Mañana se celebrará el concurso internacional de cantantes y, al finalizar, tendrán lugar las actuaciones de J Kbello, el dúo LucyCalys y Tony Grox. El domingo por la noche serán los grandes conciertos de Juan Magán, Cascada, Soraya, Bombai, Divas, Ledes Díaz, Nancys Rubias, Sabrina, Drea Elis, además de las sesiones de los DJ Pablo Morillo, Arthurman, Ulises Acosta y el argentino Juani Reyes.

Santa Lucía de Tirajana. El teatro Víctor Jara recibe mañana, a las 20.00 horas, el espectáculo escénico de entrevistas y actuaciones The House of Show.

Gáldar. La plaza de Santiago celebra mañana a las 19.30 horas la tradicional noche de vinos, pinchos y música bajo el título Joyas enológicas. Sobre el escenario actuarán Mercedes Villarino al arpa, Ismael Leal al violín, Isabel Padrón y Fasur.

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Teror. La villa celebra hoy la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, caracterizada por las tradicionales alfombras que visten las calles del casco por las que transcurrirá la procesión después de la misa, a las 19.00 horas.