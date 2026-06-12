Un sindicato denuncia turnos "con solo dos policías" en San Bartolomé de Tirajana

STAP ha denunciado la situación de falta de efectivos que, según el sindicato, atraviesa la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana en el inicio de la temporada alta. en un comunicado, la organización asegura que durante el primer fin de semana de junio varios turnos de tarde contaron únicamente con una patrulla formada por dos agentes para atender todo el municipio, el más extenso de Gran Canaria, con 333 kilómetros cuadrados de superficie y una elevada presencia de residentes y turistas.

En algunos servicios, según el sidnicat, "la dotación disponible apenas llegó a tres policías operativos, después de que uno de ellos se incorporara de forma voluntaria en su día libre para reforzar el turno". STAP sostiene que esta situación tuvo efectos directos en la atención de las incidencias registradas durante esos días.

Incidencias pendientes durante el fin de semana

De acuerdo con los partes citados por el sindicato, en la tarde del viernes quedaron pendientes más de seis requerimientos ciudadanos, mientras que en la tarde del sábado la cifra ascendió a trece. La falta de efectivos también habría provocado retrasos en la respuesta a determinadas incidencias y dificultades para dar cobertura a distintos eventos celebrados en el municipio durante el fin de semana. La organización sindical señala que "no se trata de un episodio aislado", según su portavoz, Javier Sánchez.

Un solo agente para parte del municipio

El sindicato afirma que los problemas se han mantenido durante la presente semana. "El pasado lunes, un incendio declarado en Tunte obligó a desplazar a uno de los dos únicos policías que patrullaban el municipio, por lo que el resto quedó atendido por un solo agente", señala. También cita un incidente grave ocurrido el miércoles en la playa de Maspalomas, que requirió la intervención de un helicóptero y fue atendido, según la organización, con un único policía disponible para asegurar la zona y colaborar con los servicios de emergencia.

Aumento de robos y hurtos

El sindicato enmarca su denuncia en un contexto de incremento de determinados delitos. Según los datos oficiales del Ministerio del Interior correspondientes al primer trimestre de 2026, citados por STAP, los robos con violencia e intimidación aumentaron un 105% respecto al mismo periodo del año anterior. Los hurtos, por su parte, crecieron un 51,2%, con especial incidencia, según la organización, en zonas comerciales, paseos marítimos y áreas de playa frecuentadas por turistas y visitantes.

Para STAP, el problema tiene un origen estructural. La organización recuerda que de las 30 plazas convocadas en el último proceso selectivo solo llegaron a incorporarse 18 agentes, mientras que otro procedimiento para cubrir 32 nuevas plazas acumula más de dos años de retraso. A ello suma la ausencia, según el sindicato, de medidas extraordinarias suficientes para reforzar los servicios mediante llamamientos voluntarios, pese a que la escasez de efectivos era conocida con antelación.