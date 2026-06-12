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Última hora del tráfico en Gran Canaria por la visita del papa, en directo: cierres al tráfico en la capital y dónde aparcar

DIRECTO | El papa llega a Las Palmas de Gran Canaria: recorrido, misa y última hora

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Fátima Martel Brito

Johanna Betancor Galindo

Aránzazu Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

La movilidad en Gran Canaria afronta este jueves, 11 de junio, una jornada especialmente complicada por la visita del papa León XIV a Canarias. Los cortes de tráfico ya han comenzado en Las Palmas de Gran Canaria, con restricciones en el entorno de Vegueta y Triana, así como en la zona de Siete Palmas, donde se espera una importante afluencia de personas durante la tarde.

El pontífice tiene previsto visitar durante la mañana el muelle de Arguineguín, en el sur de la isla, y la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, antes de presidir por la tarde, a partir de las 18:30 horas, una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria. Se espera la asistencia de más de 40.000 personas entre el recinto, los accesos y la zona exterior habilitada como fanzone.

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LA PROVINCIA activa este directo para seguir minuto a minuto la última hora del tráfico en Gran Canaria, los cortes de carreteras, las retenciones, los desvíos, dónde aparcar y las recomendaciones de movilidad en una jornada en la que se prevén complicaciones en puntos clave como la GC-1, Triana-Vegueta, Siete Palmas y el entorno del Estadio de Gran Canaria.

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