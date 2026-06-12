Última hora del tráfico en Gran Canaria por la visita del papa, en directo: cierres al tráfico en la capital y dónde aparcar

La movilidad en Gran Canaria afronta este jueves, 11 de junio, una jornada especialmente complicada por la visita del papa León XIV a Canarias. Los cortes de tráfico ya han comenzado en Las Palmas de Gran Canaria, con restricciones en el entorno de Vegueta y Triana, así como en la zona de Siete Palmas, donde se espera una importante afluencia de personas durante la tarde.

El pontífice tiene previsto visitar durante la mañana el muelle de Arguineguín, en el sur de la isla, y la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, antes de presidir por la tarde, a partir de las 18:30 horas, una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria. Se espera la asistencia de más de 40.000 personas entre el recinto, los accesos y la zona exterior habilitada como fanzone.

LA PROVINCIA activa este directo para seguir minuto a minuto la última hora del tráfico en Gran Canaria, los cortes de carreteras, las retenciones, los desvíos, dónde aparcar y las recomendaciones de movilidad en una jornada en la que se prevén complicaciones en puntos clave como la GC-1, Triana-Vegueta, Siete Palmas y el entorno del Estadio de Gran Canaria.

La Provincia Corte de tráfico por el traslado del papa León XIV al Aeropuerto de Gran Canaria para su viaje a Tenerife La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha informado poco antes de las 8.00 horas de este viernes, 12 de junio, que se ha procedido al corte de la GC-1 en dirección al Sur de la Isla, para facilitar el traslado del papa León XIV desde la capital hasta el Aeropuerto de Gran Canaria para su viaje a Tenerife.

¿Qué carreteras están abiertas? Ya han finalizado los cortes programados en la GC-3: tanto el del sentido creciente, en dirección norte, entre los kilómetros 6 y 9, como el del sentido decreciente, en dirección sur, entre los kilómetros 9 y 6. También debería haber quedado reabierto el carril de deceleración del punto kilométrico 9, cuyo cierre estaba previsto hasta las 21.00 horas. No obstante, pueden mantenerse retenciones, desvíos puntuales o controles de tráfico durante unas horas.

Finaliza la misa en el Estadio de Gran Canaria Ha finalizado la misa del papa. El dispositivo de tráfico se centra ahora en ordenar la salida del público del recinto y de las calles próximas. Desde las 19.00 horas permanecen activas restricciones adicionales para facilitar el desalojo de la zona. En la GC-3, continúa afectado el sentido decreciente, en dirección sur, entre los puntos kilométricos 9 y 6, junto con sus incorporaciones, una medida prevista hasta las 21.00 horas. También sigue cerrado el carril de deceleración situado en el kilómetro 9, restricción que se mantiene desde las 13.00 horas y que también está previsto que finalice a las 21.00.

Desde las 19.00 horas se activaron restricciones adicionales en el entorno del Estadio de Gran Canaria para facilitar la salida del público una vez finalice la misa del papa. El dispositivo prioriza el transporte público y ordena de forma progresiva la movilidad en la zona. La normalidad en la circulación se recuperará gradualmente cuando concluya la celebración y se complete el desalojo de los asistentes.

En estos momentos se está celebrando la misa del papa, por lo que se mantienen cierres y limitaciones al tráfico en las calles próximas al recinto, además de cambios en la circulación para ordenar la llegada y posterior salida del público. La avenida Pintor Felo Monzón es una de las vías clave del dispositivo.

¿Qué carreteras siguen cerradas? Ya ha finalizado el corte dinámico del sentido creciente de la GC-3, en dirección norte, y de sus incorporaciones entre los puntos kilométricos 6 y 9, previsto entre las 17.30 y las 18.30 horas. La siguiente afección comenzará a las 19.30 horas y se prolongará hasta las 21.00 horas, cuando se cortará el sentido decreciente de la GC-3, en dirección sur, así como sus incorporaciones, entre los puntos kilométricos 9 y 6. Además, continúa cerrado el carril de deceleración situado en el punto kilométrico 9 de la GC-3, una restricción que se mantiene desde las 13.00 y que está previsto que finalice a las 21.00 horas.

¿Qué carreteras evitar durante la visita del papa León XIV? En la GC-3 habrá restricciones en dirección al Estadio de Gran Canaria entre las 17.30 y las 18.30 horas, coincidiendo con los movimientos vinculados a los actos previstos en Siete Palmas. Las autoridades han insistido en que los cortes serán dinámicos, por lo que las vías se irán reabriendo a medida que avance la comitiva papal. También se garantizará el paso de vehículos de emergencia y de servicios esenciales, como los vinculados a hospitales, puertos, aeropuertos, transporte de mercancías peligrosas y suministros básicos.

La Policía local anima a usar el transporte público para acceder al Estadio de Gran Canaria Crece la afluencia hacia la zona de Siete Palmas.

Ambiente en el estadio de Gran Canaria ante la llegada de León XIV El Estadio de Gran Canaria comienza a llenarse una hora antes de que el papa, León XIV, oficie la misa prevista en el campo de fútbol a las 18:30 horas. La misa está prevista que tenga una duración aproximada de dos horas y medias. En los alrededores del estadio se mantienen los cortes de tráfico para facilitar los accesos peatonales de los feligreses.