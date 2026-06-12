Valsequillo abre el cajón y paga 1,7 millones en facturas heredadas "del anterior gobierno"

El Ayuntamiento de Valsequillo ha saldado este mes de junio una deuda con proveedores que, según el actual grupo de gobierno, ascendía a 1.740.454 euros y procedía de facturas heredadas del anterior ejecutivo municipal. El Consistorio sostiene que el pago de estas cantidades era uno de los principales compromisos asumidos por el pacto de gobierno tras su llegada a la alcaldía. El regidor, Juan Carlos Hernández Atta, defendió que la prioridad era “responder” a las empresas que habían prestado servicios al Ayuntamiento, muchas de ellas radicadas en el propio municipio. “Las empresas que prestan sus servicios a este ayuntamiento tienen todo el derecho a cobrar por los trabajos realizados. No podíamos permitir que siguieran asumiendo el coste de la parálisis anterior”, señaló el alcalde.

Más de 600 facturas pendientes

Para hacer frente al abono de la deuda, el área de Intervención municipal tuvo que realizar un proceso de revisión, rastreo y validación técnica de más de 600 facturas que, según el gobierno local, permanecían sin tramitar en las dependencias municipales. Entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, la concejalía de Economía y Hacienda impulsó cinco expedientes de Omisión de Función Fiscalizadora, conocidos como OFI, con el objetivo de reconocer esas obligaciones y desbloquear los pagos.

El Ayuntamiento afirma que, gracias a este procedimiento, la práctica totalidad de la deuda heredada ha quedado saldada. No obstante, quedan pendientes unas 30 facturas que no han podido abonarse todavía por defectos de forma. La institución asegura que se pagarán en cuanto se subsanen las incidencias técnicas detectadas. El concejal de Economía y Hacienda, Víctor Navarro, respondió además a las críticas de la oposición por los supuestos retrasos en los pagos corrientes. Según Navarro, el Ayuntamiento no podía atender con normalidad la tesorería generada por los servicios actuales hasta liquidar primero la deuda anterior.

“Paco Atta sabe perfectamente que, por estricto procedimiento legal, hasta que no pagásemos y liquidásemos la deuda millonaria que nos dejó, la administración no podía afrontar la tesorería generada por los servicios actuales. Una vez liberado este lastre, nos centraremos plenamente en los proveedores del nuevo ejercicio”, afirmó.

Facturas prescritas desde 2013

El gobierno municipal también denuncia que más de 150.000 euros en facturas no podrán ser abonados por la vía administrativa al haber prescrito el plazo legal de reclamación, fijado en cuatro años. Según el área económica algunas de esas facturas se remontan al año 2013. El Ayuntamiento sostiene que las empresas afectadas deberán acudir ahora a la vía judicial, mediante reclamaciones por enriquecimiento injusto, para intentar recuperar el dinero correspondiente a servicios prestados.

“Esta es una muestra más de la absoluta desidia y de una forma de gestión completamente arbitraria en el abono de los servicios y trabajos prestados a esta institución”, criticó Navarro, quien acusó al anterior grupo de gobierno de dejar “facturas impagadas en los cajones” hasta permitir que vencieran los plazos de reclamación administrativa.

El pago elevará el periodo medio de pago

El grupo de gobierno admite que el reconocimiento y abono de este volumen de facturas atrasadas tendrá un efecto inmediato en el dato del Periodo Medio de Pago a Proveedores, que previsiblemente registrará un repunte estadístico. Navarro, sin embargo, defiende que ese aumento será consecuencia de aflorar la deuda pendiente y no de ocultarla. “Es un dato que no nos preocupa, porque a partir de ahora la cifra va a ser cien por cien real. No vamos a esconder ni a dejar facturas sin contabilizar en los cajones para maquillar el PMPP”, aseguró.

El concejal añadió que los datos correspondientes al primer trimestre ya se encuentran disponibles en el portal de transparencia municipal y contrapuso la actuación del actual ejecutivo con lo que considera una etapa anterior de “opacidad” en la gestión económica.

Recuperar la confianza de los proveedores

El alcalde, Juan Carlos Hernández Atta, enmarca este pago dentro de la “senda del orden” que anunció tras la moción de censura del pasado mes de noviembre. “No tenemos una varita mágica para acabar con los problemas, pero a base de trabajo, orden y procedimientos administrativos rigurosos, los resultados irán llegando”, afirmó. El gobierno local sostiene que la regularización de esta deuda permitirá recuperar la confianza de empresas y proveedores, después de que la morosidad acumulada hubiera provocado que algunos dejaran de trabajar con el Ayuntamiento.

El consistorio también asegura que este cambio de gestión se está trasladando a la contratación pública, con un mayor número de contratos adjudicados conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El objetivo, señala el ejecutivo municipal, es pasar de un modelo basado en encargos verbales y facturas pendientes a una administración que licite los servicios y garantice respaldo presupuestario desde el inicio. Con el pago de la deuda a proveedores, el Ayuntamiento de Valsequillo considera que da un paso clave para recuperar la credibilidad institucional y empezar a planificar con mayor rigor los próximos ejercicios económicos.