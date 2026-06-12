Valsequillo, único municipio de Gran Canaria sin datos sobre el Periodo Medio de Pago a Proveedores

Valsequillo de Gran Canaria es el único municipio de Gran Canaria que no figura con datos sobre el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) en los registros oficiales del Ministerio de Hacienda. Este indicador permite conocer el tiempo que tardan las administraciones públicas en abonar las facturas a empresas y autónomos. ASBA–Primero Canarias ha mostrado su preocupación por esta ausencia de información, que impide conocer la situación real del municipio y compararla con la del resto de ayuntamientos de la isla.

Los ayuntamientos están obligados a remitir periódicamente estos datos al Ministerio de Hacienda a través de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales. Además, la normativa establece que esta información debe publicarse de forma periódica en los portales de transparencia para garantizar el acceso de la ciudadanía a la información económica de sus administraciones.

Según destaca ASBA–Primero Canarias, la ausencia de datos no permite determinar si el Ayuntamiento cumple o no con los plazos legales de pago, pero sí impide que vecinos, proveedores y empresas dispongan de una información fundamental para evaluar la gestión financiera del consistorio. La organización considera especialmente preocupante que esta situación se produzca en un mandato que llegó al gobierno municipal prometiendo una nueva forma de gestionar, basada en la transparencia, la participación y la rendición de cuentas.

Además, Valsequillo comparte esta situación únicamente con La Guancha, en Tenerife, siendo los dos únicos ayuntamientos de Canarias que no figuran con datos en los registros consultados.

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Para ASBA–Primero Canarias, la ausencia de esta información se suma a una serie de decisiones y situaciones que están marcando el actual mandato, como la falta de aprobación de unos nuevos presupuestos municipales, el retraso o paralización de proyectos estratégicos para el municipio, el incremento del coste de servicios para los vecinos y el abandono que sufren numerosos barrios y pagos de Valsequillo.