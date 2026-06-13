La circulación del agua por las arterias de Salto de Chira: casi 3 kilómetros para generar electricidad y almacenar energía renovable

Las obras de Salto de Chira han superado ya el 60% de ejecución y avanzan hacia una fase decisiva. Tras varios años de perforaciones y excavaciones subterráneas, el proyecto entra progresivamente en la etapa en la que comenzarán a instalarse los equipos que permitirán poner en funcionamiento el complejo sistema hidráulico diseñado para almacenar energía renovable mediante el movimiento del agua.

La infraestructura, promovida por Red Eléctrica con una inversión cercana a los 600 millones de euros, transformará dos embalses ya existentes de Soria y Chira en una gran central hidroeléctrica reversible capaz de almacenar electricidad cuando sobra producción renovable y devolverla a la red cuando sea necesaria.

Centenares de trabajadores desarrollan actualmente los trabajos en distintos puntos del barranco de Arguineguín con el objetivo de que durante los próximos meses pueda iniciarse el llenado del embalse de Soria con agua desalada procedente del mar, uno de los principales hitos de la infraestructura.

La clave del proyecto reside en aprovechar el desnivel existente entre las dos presas. Entre Chira, situada a unos 875 metros sobre el nivel del mar, y Soria, ubicada a unos 610 metros de altitud, existe un salto hidráulico suficiente para convertir la energía potencial del agua en electricidad. Cuando el sistema esté plenamente operativo, una central hidroeléctrica permitirá elevar la penetración de energías renovables en Gran Canaria hasta superar el 50%, además de aportar una capacidad de almacenamiento energético de unos 3,5 gigavatios hora.

Del mar a la presa de Soria

Todo comienza en la costa de Mogán. El agua de mar se capta frente a la playa de El Perchel, mar adentro para evitar las zonas de mayor turbidez y garantizar una mejor calidad del agua, y llega hasta la desaladora de El Pajar. La instalación tendrá capacidad para producir alrededor de 2,7 millones de metros cúbicos anuales de agua desalada y, además de garantizar el funcionamiento del sistema hidroeléctrico, generará un excedente estimado de unos 700.000 metros cúbicos destinados a usos agrícolas, reforestación, lucha contra incendios forestales o actuaciones contra la desertificación.

Tras el proceso de desalación, la salmuera resultante se devuelve al océano mediante un emisario submarino dotado de difusores que favorecen su rápida dilución. Una vez tratada, el agua apta inicia un recorrido cuesta arriba de unos 17,5 kilómetros y un desnivel de más de 600 metros hasta la presa de Soria gracias a dos etapas de bombeo.

En una primera etapa, el agua es impulsada a través de una conducción soterrada de unos 40 centímetros de diámetro por el barranco de Arguineguín, hasta alcanzar el túnel principal de acceso a las obras. Desde ese punto, una segunda etapa de impulsión permite salvar el desnivel restante mediante galerías subterráneas hasta alcanzar la plataforma de Soria. Aprovechando el trazado de esta infraestructura hidráulica, el proyecto ha incorporado además una senda de uso público de unos 12,5 kilómetros a través del barranco.

El papel de la presa de Soria

El mayor embalse de Gran Canaria, con una capacidad de 32,3 hectómetros, actuará como depósito regulador y punto de partida del proceso de bombeo. En su interior se ha construido una singular estructura de toma que conecta la lámina de agua con las galerías subterráneas de la central. Desde el exterior presenta una geometría prismática, pero progresivamente se transforma en una sección circular revestida de hormigón armado. Esta forma permite soportar las elevadas presiones a las que circulará el agua y minimizar las pérdidas hidráulicas.

La infraestructura incorpora además ataquías provisionales, es decir, grandes compuertas metálicas que permiten el llenado del embalse mientras los trabajadores continúan las obras en las galerías subterráneas.

El corazón del proyecto

Desde Soria parte una conducción de aspiración de 1.075 metros de longitud y cinco metros de diámetro que conecta directamente con la pieza central de Salto de Chira. En una caverna de 162 metros de largo, 27 metros de ancho y 33 metros de altura, un espacio en el que cabría la catedral de Santa Ana, se ubicará la central hidroeléctrica reversible. La instalación contará con una potencia total de 200 megavatios y seis grupos hidráulicos equipados con turbinas Francis reversibles de unos 33 megavatios cada una.

Cuando la producción renovable de la Isla sea superior a la demanda, la central utilizará esa energía sobrante para bombear agua desde Soria hasta Chira. De esta forma, la electricidad se almacenará en forma de energía potencial. Cuando ocurra lo contrario y la producción renovable resulte insuficiente para cubrir el consumo, el agua descenderá desde Chira hacia Soria atravesando las turbinas y generando electricidad.

La central podrá alternar ambos modos de funcionamiento con gran rapidez gracias a un innovador sistema de convertidores electrónicos de potencia total y a la incorporación de un denominado "cortocircuito hidráulico", una tecnología que permitirá pasar del modo bombeo al modo turbinación en apenas unos segundos. Esta flexibilidad permitirá responder casi instantáneamente a las necesidades del sistema eléctrico insular y facilitará la integración de una mayor cantidad de energía eólica y solar.

El salto del agua

La conexión hidráulica de la central con la presa de Chira es la que da nombre a todo el proyecto. Para superar y aprovechar el desnivel, una conducción forzada vertical de 375 metros de longitud y cuatro metros de diámetro producirá un salto de agua neto de 350 metros. Esta galería, a su vez, conecta con una chimenea de equilibrio de 103 metros de altura cuya función es absorber las variaciones bruscas de presión que se producen cuando el flujo se acelera o se detiene.

Y a través de una conducción de 935 metros se alcanza la toma de agua con la presa de Chira, de forma similar a la estructura de Soria. En conjunto, el sistema aprovechará un salto bruto de unos 358 metros entre ambas presas y permitirá mover caudales cercanos a los 68 metros cúbicos por segundo, equivalentes a llenar una piscina olímpica en poco más de medio minuto.

La batería de agua

Situada a unos 875 metros de altitud, la presa de Chira constituye el punto más alto del sistema y actuará como depósito energético. Allí se almacenará el agua elevada durante las horas de exceso de producción renovable para utilizarla posteriormente cuando sea necesario generar electricidad.

Aunque Soria dispone de una capacidad muy superior, el volumen útil de Chira es de unos 5,6 millones de metros cúbico, lo que determina la capacidad máxima de almacenamiento energético del sistema a unas 16,8 horas de autonomía.

La conexión con la red eléctrica

La energía generada por la central será evacuada a través de una nueva infraestructura eléctrica construida específicamente para el proyecto. El sistema incluye una subestación de 220 y 66 kilovoltios en Santa Águeda y una línea de doble circuito de 220 kilovoltios que conectará la central con la red de transporte insular.

Además de permitir la incorporación de la energía almacenada al sistema eléctrico, estas instalaciones reforzarán el suministro en el sur y suroeste de Gran Canaria. Además, ya que uno de los objetivos del proyecto ha sido reducir al máximo el impacto visual de estas infraestructuras, la línea que conecta ambos embalses se ha soterrado completamente, eliminando 23 torres eléctricas previstas inicialmente. Asimismo, parte del trazado de evacuación desde Soria discurre por un túnel, reduciendo nuevos apoyos en superficie y mejorando su integración paisajística.

Cuando todas las piezas entren en funcionamiento, previsiblemente durante 2028, el agua recorrerá más de veinte kilómetros entre el mar y las presas de la cumbre para convertirse en electricidad en un circuito cerrado concebido para almacenar energía renovable y aportar estabilidad al sistema eléctrico de Gran Canaria.

Tan solo queda un 6% del total de las excavaciones

Desde que comenzaran las labores subterráneas en octubre de 2023, el movimiento de tierra ha sido continuo. En turnos de 7 horas, los trabajadores han horadado durante día y noche la tierra hasta completar 8 kilómetros de túneles, que supone el grueso de la excavación, junto a la mayor parte de la caverna. Según los técnicos del proyecto, quedan unos 45.000 metros cúbicos de extracción de material, es decir, tan solo un 6,7% del volumen total, que asciende a 666.000 metros cúbicos.

La mayor parte de los excedentes procede de la zona de Soria y del barranco de Arguineguín, con alrededor de 408.000 metros cúbicos, mientras que otros 113.000 corresponden al entorno de Chira. La gestión de estos materiales forma parte de la estrategia ambiental diseñada para minimizar la huella territorial de la central. En lugar de habilitar nuevos vertederos, los excedentes se destinan a la restauración de espacios degradados por antiguas obras públicas.

Entre las actuaciones previstas figura la recuperación de la cantera de San José, la restitución de áreas utilizadas décadas atrás como depósitos de materiales durante la construcción de la GC-1 en la desembocadura del barranco de Arguineguín y la integración paisajística de la plataforma logística de Lomo La Palma, en Chira, una superficie temporal de unos 20.000 metros cuadrados que será completamente restaurada una vez concluyan los trabajos.

Reducción del impacto ambiental y forestación

Además, la reducción del impacto ambiental también se ha tenido presente a la hora de ejecutar el proyecto. La mayor parte de las instalaciones se desarrolla bajo tierra, lo que limita la ocupación superficial a apenas el 0,013% de la superficie insular. Además, se ha logrado soterrar por completo la línea eléctrica entre los embalses, eliminando 23 torres en la zona de las presas, mientras que los edificios de control han sido redimensionados para integrarse mejor en el paisaje y cumplir con los criterios de protección del cielo nocturno.

A ello se suman medidas específicas para proteger el medio marino, el patrimonio arqueológico y especies sensibles como el halcón tagorote o el cuervo canario, así como garantizar en todo momento el suministro de agua destinado al regadío agrícola.

Junto a estas actuaciones, Red Eléctrica impulsa un programa de restauración ecológica valorado en 3,4 millones de euros a lo largo de 17 kilómetros del barranco de Arguineguín. Los trabajos han permitido eliminar más del 80% de la vegetación invasora, principalmente cañas, acacias, eucaliptos y rabo de gato, especies que degradan el ecosistema y aumentan el riesgo de incendios.

Paralelamente, se ha creado un vivero propio con unos 14.000 ejemplares de más de veinte especies autóctonas, entre ellas pino canario, palmera canaria, tarajal, sao, balos, tajinastes y tabaibas, con el objetivo de llegar a 54.000 ejemplares. El objetivo es recuperar la fertilidad del suelo, favorecer la recolonización vegetal y crear un corredor ecológico que conecte hábitats fragmentados y refuerce la protección de la fauna insular, desde las aves migratorias hasta especies endémicas como el lagarto gigante de Gran Canaria y el perenquén.