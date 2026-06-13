Emilio Caballero, el donante que dio vida a seis personas

Rásquese la nariz si le pica. Vuelva a repetir las veces que necesite ese movimiento de coordinación motora fina que casi no apreciamos en nuestra vida cotidiana. Hasta que llegue un momento en el que no pueda hacerlo por usted mismo. Así le ocurrió a Emilio Caballero, un hombre sano y fuerte al que diagnosticaron esclerosis múltiple primaria progresiva. Emilio Caballero pasó por esta vida de forma anónima, como las personas que hacen cosas grandes por los demás. Él eligió una forma de morir digna porque ya no aguantaba los dolores que padecía. Al irse donó sus órganos porque sabía que, a pesar de su enfermedad, había aún mucha vida en su interior. Ahora seis personas viven gracias a su gesto altruista, ejemplar y humanitario.

Su mujer, Fátima López, y su hermano menor, Marco, aprenden a batallar poco a poco con su ausencia, y a la vez cuentan la historia de un «héroe» que les enseñó a vivir, y también a morir en paz. Solo unas semanas después de su partida, el eco de su generosidad resuena con una fuerza arrolladora. Ahora sigue latiendo en otros cuerpos. Respira en otros pulmones. Continúa, de forma anónima, en personas a las que nunca conoció y que ahora viven gracias a una decisión tomada con plena conciencia del final.

El fatal diagnóstico

Emilio Caballero, vecino del Cruce de Arinaga, llevaba una vida normal. Trabajador en el ámbito de la seguridad, amante de los coches y, sobre todo, un pilar familiar. Su vida giraba en torno a su esposa, Fátima López, sus hijos Melanie y Fran, su sobrino, y los pequeños detalles de una rutina construida sobre 38 años de amor, superando juntos los baches habituales de cualquier pareja con una complicidad inquebrantable.

Fátima, su viuda, le cantó al oído ‘Si tú no estás aquí’, de Rosana, en sus últimos momentos

Todo empezó con unos desmayos en el trabajo. Episodios que al principio parecían aislados, incluso atribuibles a hernias discales. Durante semanas, la incertidumbre convivió con la esperanza de que no fuera nada grave. Hasta que el 7 de febrero llegó el diagnóstico: esclerosis múltiple primaria progresiva, degenerativa, sin freno posible. A partir de ahí, comenzó una carrera desigual contra la enfermedad.

La respuesta no fue la resignación, sino el cuidado. La familia se convirtió en su red absoluta. Sin apenas apoyos externos, los gestos cotidianos adquirieron un valor esencial: su hermano partiendo con mimo los trozos de solomillo que tanto le gustaban; su hijo ayudándole en la higiene diaria; su hija acompañándole en cada momento. Fátima, siempre, sosteniendo el conjunto. Su compromiso con el hombre de su vida fue tal que decidió dejar su trabajo para dedicarse a él.

Su viuda Fátima López y el hermano pequeño de Emilio, Marco Caballero, se han hecho donantes después de su experiencia de vida. / LP/DLP

Dos años después de conocer su brutal diagnóstico, Emilio tomó una decisión que marcaría el destino de seis familias. El 11 de septiembre del 2023, coincidiendo exactamente con el día de su aniversario de bodas, Emilio y Fátima redactaron el testamento vital y formalizaron la donación de sus órganos.

El límite llegó cuando la enfermedad exigió una traqueotomía. Emilio se negó. Su voluntad era clara. «Yo soy donante, sácame todo lo que puedas». Fátima cuenta que en sus últimos días no quiso tomar más medicación para no dañar a los órganos. El desenlace comenzó a fraguarse un día 27, cuando ingresó en el hospital para practicarle la eutanasia. Lejos del drama, el adiós de Emilio fue una lección de entereza. Se despidió uno a uno de sus seres queridos con un cariño infinito y una sonrisa imborrable. Minutos antes del final, todos unieron sus manos sobre su pecho mientras le administraban la dosis definitiva. «Se pudo despedir perfectamente de todos, con mucho cariño y una sonrisa. Yo entré en todo momento con él, hasta el quirófano abajo», relata su viuda.

Despedirlo con su música

En el relato quedan estampas que ahora Fátima y Marco cuentan. Su hermano recuerda que cuando lo recogió en su casa para llevarlo al último viaje al hospital estuvieron escuchando en el coche la música de AC/DC y Obús, dos de sus grupos preferidos. Fátima relata que en sus momentos finales le cantó una canción de Whitney Houston y la canción de Rosana Si tú no estás aquí. «Emilio se marchó con una sonrisa que no hubo ni que dibujarle», asegura su viuda.

Dentro del dolor, la familia Caballero López respira una paz inmensa, contagiada por la serenidad que Emilio les dejó en herencia. Fátima no quiere dejar pasar la oportunidad de agradecer la «tremenda humanidad» del equipo de profesionales del Hospital Insular. Dedica unas palabras llenas de afecto «al doctor Montesdeoca. Lo tengo que nombrar y que disculpen los demás. Le di un abrazo porque fue nuestro sabio. Nos enseñó a vivir y a morir».

Él sigue vivo en otros cuerpos; continúa, de forma anónima, en personas a las que no conoció

La lección de vida que dio a los suyos es tal que Fátima y Marco también se han hecho donantes de órganos. El paso de Emilio por este mundo también ha dejado una huella imborrable, transformando por completo la perspectiva de sus hijos Melanie y Fran, quienes hoy se sienten profundamente orgullosos del ejemplo de su padre en una sociedad a menudo tachada de individualista.

Apenas una semana después del procedimiento, el balance de su generosidad es absoluto. Su corazón, sus dos pulmones, su hígado y sus riñones fueron trasplantados con éxito. Aunque la ley impide conocer la identidad de los receptores, Fátima les envía un mensaje rotundo a las personas trasplantadas. «Él vive en otras personas y yo les deseo que lo cuiden y lo mimen igual que él los mimó. Que se conviertan en la buena persona que él era. Si a alguien le va a cambiar la vida, que lo disfrute. No tengo ningún arrepentimiento».

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Ahora rásquese la nariz. Y hágase donante de órganos.