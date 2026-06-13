Siete Hijos e Hijas Predilectos y Adoptivos reconocidos en Santa Brígida

La historia de un municipio también se construye a través de las personas que dejan una huella en él. Médicos, docentes, activistas sociales, impulsores de la cultura, del deporte o del bienestar colectivo. Personas que, desde ámbitos muy distintos, han contribuido a mejorar la vida de quienes les rodean.

Con ese espíritu, Santa Brígida celebró este viernes uno de los actos más emotivos de sus fiestas patronales de San Antonio de Padua 2026 al distinguir a siete personalidades vinculadas a la Villa con los títulos de Hijos e Hijas Predilectos y Adoptivos del municipio.

La ceremonia comenzó con una recepción institucional en las Casas Consistoriales y continuó con una gala en el Centro Cultural de la Villa, donde familiares, amigos, vecinos y representantes municipales acompañaron a los homenajeados en una noche marcada por el reconocimiento y la gratitud.

Siete trayectorias ligadas a Santa Brígida

El alcalde de Santa Brígida, José Armengol, fue el encargado de entregar los títulos de Hijos Adoptivos a Juan Ramón Betancor Sosa, María Isabel Díaz Díaz y Vito Ondo Motogo Mangue. Asimismo, recibieron la distinción de Hijos Predilectos Antonio Santana Saavedra, Ana María Luisa Pérez Doreste, Lorenzo Santana Santana y, a título póstumo, Julio Alemán Alvarado.

La velada estuvo acompañada por la música de dos integrantes de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, Néstor Henríquez al violín y Samuel Mayor al chelo, quienes abrieron el acto con una interpretación que dio paso a los reconocimientos.

Un homenaje a quienes han contribuido al progreso del municipio

Durante su intervención, la concejala de Cultura, Avelina Fernández, destacó que las personas distinguidas representan los valores que identifican a Santa Brígida y constituyen un ejemplo de compromiso con la comunidad.

Entre los galardonados, el Ayuntamiento puso en valor la labor de Antonio Santana Saavedra por su dedicación al deporte base y su implicación en la vida vecinal del barrio de San José de las Vegas. También reconoció la trayectoria de Ana María Luisa Pérez Doreste por su compromiso con la educación, la solidaridad, la justicia social y la defensa de los derechos humanos.

En el caso de Lorenzo Santana Santana, el reconocimiento llegó por su implicación en la vida social y cultural del municipio, así como por su contribución a la conservación de las tradiciones populares de la Villa.

Un reconocimiento póstumo a Julio Alemán

Uno de los momentos más emotivos de la gala estuvo protagonizado por el homenaje a Julio Alemán Alvarado, distinguido a título póstumo por su trayectoria profesional y por su contribución al desarrollo del municipio durante su etapa como concejal.

El Ayuntamiento recordó especialmente su papel en la puesta en funcionamiento del Mercadillo Municipal en agosto de 1986, una iniciativa que continúa formando parte de la vida económica y social de Santa Brígida. La distinción fue recogida por su hermana, Mari Carmen Alemán.

El municipio reconoce a cuatro Hijos Predilectos y tres Hijos Adoptivos durante una emotiva gala celebrada en el marco de las fiestas de San Antonio de Padua 2026 / LP/DLP

Médicos, docentes y constructores de comunidad

Entre los nuevos Hijos Adoptivos, la corporación municipal destacó la labor médica de Juan Ramón Betancor Sosa, pionero en ecografía abdominal y responsable de iniciativas para optimizar el uso de antibióticos en el ámbito sanitario.

También fue reconocida María Isabel Díaz Díaz por su trayectoria en Enfermería, su faceta docente e investigadora y la calidad humana demostrada durante años en la atención sanitaria.

Por su parte, Vito Ondo Motogo Mangue recibió el reconocimiento por su implicación social y su capacidad para crear comunidad desde la cercanía y el compromiso con los vecinos, dejando una profunda huella humana en el municipio.

Un legado que permanece

La gala concluyó con la intervención del alcalde José Armengol, quien agradeció a los homenajeados su contribución al desarrollo de Santa Brígida y al bienestar de sus habitantes.

Más allá de los títulos, la ceremonia sirvió para reconocer trayectorias que han ayudado a construir la identidad de la Villa y para recordar que el progreso de un municipio también se mide por el compromiso de quienes dedican su vida a mejorar la de los demás.