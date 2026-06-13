Ignacio Clemente une música y raíces en el pregón de las fiestas de San Juan

Ignacio Clemente volvió ayer al corazón de San Juan con la emoción de quien no solo regresa a un lugar, sino a una parte fundamental de su propia vida. El pianista y profesor de piano del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas fue el encargado de pronunciar el pregón de las fiestas patronales de San Juan de Telde, una cita que tuvo lugar en el Rincón Plácido Fleitas.

Para Clemente, el encargo supuso «un grandísimo, enorme honor». No lo dijo como una frase hecha, sino desde una vinculación profunda con el barrio y con la ciudad. «Estoy muy arraigado a Telde y especialmente al barrio de San Juan, porque me crié en este mismo barrio y viví aquí hasta los 18 años, cuando me fui a estudiar fuera, primero a Holanda, después a Boston y también a Andalucía», recordó.

Su pregón llegó, además, en un año especialmente simbólico para el municipio. Telde celebra en 2026 sus 675 años de historia, una efeméride que el propio Clemente consideró «algo a celebrar», no solo desde la mirada al pasado, sino también desde la esperanza en el futuro.

La intervención del pregonero estuvo muy ligada a la música, pero también a los afectos, a los recuerdos y a la historia cotidiana de una familia vinculada al municipio. «En el pregón hablé de música y hubo, por supuesto, música también», afirmó.

«Trato mi relación sobre todo con el histórico barrio de San Juan, la relación de mi familia con Telde»

El hilo emocional de su discurso pasó por su relación con San Juan, por la presencia de su familia en Telde y por el peso que este barrio ha tenido en su formación personal y artística. «Trato mi relación sobre todo con el histórico barrio de San Juan, la relación de mi familia con Telde y con el barrio de San Juan especialmente», explicó Clemente.

Su vínculo con la ciudad viene especialmente por la rama materna. «Toda mi familia materna es de Telde», señaló Clemente, aunque también recordó que por parte paterna mantiene lazos con Gran Canaria y con el propio municipio. La historia musical de Ignacio Clemente no se entiende sin Telde. Su madre, pianista y profesora de piano, fue una figura clave en la formación de generaciones de estudiantes a través de una academia que muchos vecinos todavía recuerdan: Musical Telde.

«Mi madre tenía una academia en Telde que se llamaba Musical Telde, mira qué nombre más bonito, además», rememoró el pregonero. Aquel espacio, que permaneció abierto durante décadas, formó a muchísimo alumnado de la ciudad y permitió que muchos jóvenes se prepararan para presentarse como estudiantes libres a los exámenes del conservatorio.

Clemente conserva con nitidez aquellas imágenes de infancia y juventud. «Nosotros nos preparábamos en Telde y nos íbamos a examinar, llenos de nervios, pero en grupo, juntos, desde la Plaza de San Juan al conservatorio».

Para el pianista, aquello no fue un episodio aislado, sino parte de una verdadera efervescencia musical en el municipio. «Había un gran interés por la formación musical en Telde», afirmó. Tanto, que recuerda que, durante su etapa en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, en la sede de Gran Canaria, los alumnos procedentes de Telde eran prácticamente mayoría.

La infancia y la adolescencia de Ignacio Clemente transcurrieron en San Juan, entre familiares, amigos, seres queridos y música. «La recuerdo rodeado de familia, de amigos, de seres queridos, estudiando música también, estudiando piano desde pequeño», señaló. El piano formó parte de su vida casi desde antes de tomar una decisión consciente. De niño, se movía alrededor de las clases de su madre, escuchando, observando y absorbiendo ese ambiente musical que terminaría marcando su camino. «Estaba siempre escuchando por ahí hasta que me decidí a empezar a estudiar un poco más formalmente, con los exámenes oficiales en el conservatorio», explicó.

«Veo a Telde como un municipio con muchísimo potencial, historia y con una belleza única»

Aunque su formación lo llevó fuera de Canarias, Ignacio Clemente nunca rompió el vínculo con su municipio. De hecho, sigue viviendo en Telde y reivindica su potencial desde una mirada afectiva, pero también consciente de su valor histórico.

«Lo veo como un municipio que tiene muchísimo potencial, muchísima historia, y estas calles tienen una belleza única», subrayó el pregonero. Para él, el aniversario de la ciudad debe servir también para mirar atrás con orgullo, pero también para proyectar lo que Telde puede llegar a ser. «Cumplimos 675 años de la primera ciudad y diócesis de Canarias, que es algo a celebrar este año en 2026», destacó Ignacio Clemente. n