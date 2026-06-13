Maryam Hernández, donante de leche materna en el banco del Materno Infantil: "Es muy bonito poder ayudar a otros bebés que podrían ser mis hijos"

Maryam Hernández tiene 28 años y hace apenas dos meses ha sido madre. Desde el pasado 1 de mayo, además de darle el pecho a su propia hija, reserva una parte de su leche para otros recién nacidos que se encuentran ingresados en la unidad de Neonatología del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Lo hace desde casa, muchas veces de madrugada o en los pocos momentos de calma que deja la maternidad reciente. Después, conserva cada extracción y la entrega de forma periódica al Banco de Leche del centro. “Si yo no pudiera alimentar a mi niña con leche materna, me gustaría que pudiera recibirla de una madre donante”, explica.

La idea llevaba tiempo rondando por su cabeza. Mucho antes del embarazo, había descubierto, a través de las redes sociales, historias de mujeres que donaban su leche para ayudar a los bebés que permanecían hospitalizados. Según confiesa, aquel gesto altruista, que es casi invisible fuera de las paredes de un hospital, llamó su atención. Más tarde, la experiencia se volvió cercana: su hermana —que también ha sido madre recientemente— tuvo a su hija ingresada en Neonatología y allí conoció a la enfermera pediátrica Yazmina Afonso, que le explicó el funcionamiento del servicio. Las dos terminaron dando el paso. "Para mí es muy bonito ayudar a otros niños que podrían ser mis hijos", anota la joven.

515 litros

Desde la puesta en marcha de este espacio en noviembre de 2023 en la tercera planta del Edificio del Mar, la solidaridad de 133 mujeres ha hecho posible la recogida de 515 litros de leche materna, que han servido para alimentar a 173 bebés. Detrás de esos números hay una rutina constante y silenciosa: esterilizar recipientes, organizar horarios, realizar extracciones diarias, etiquetar, congelar y acudir cada dos semanas al hospital para entregar cada bote. “Aquí recogemos la leche que las mamás nos donan, la procesamos y la preparamos para distribuirla entre los recién nacidos que se encuentran ingresados y que la necesitan porque no tienen leche de su propia madre”, detalla la doctora Lourdes Urquía, neonatóloga y responsable del Banco de Leche del Materno Infantil.

Este servicio nació con el objetivo de garantizar a los bebés prematuros o con patologías vulnerables el acceso a la leche materna. El producto donado está indicado para todos los recién nacidos de menos de 1.500 gramos o de menos de 32 semanas de gestación cuando sus madres no pueden darles el pecho. “Son niños mucho más vulnerables y no están preparados para otro tipo de alimentación”, señala la facultativa, que además recuerda que la leche materna reduce las complicaciones intestinales, disminuye infecciones y favorece una mejor tolerancia digestiva frente a la leche de fórmula. “Incluso pasteurizada, esta leche mantiene gran parte de sus ventajas”, añade.

La mayoría de los receptores son bebés prematuros, aunque también se benefician los recién nacidos con cardiopatías, aquellos que han sido sometidos a operaciones abdominales y los que permanecen ingresados en la unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Para muchos de ellos, la leche donada no representa solo un alimento, también forma parte del tratamiento médico y de sus primeras posibilidades de recuperación.

Para garantizar la seguridad del proceso, antes de convertirse en donantes, las mujeres pasan por una entrevista en la que se les pregunta por sus hábitos de vida y además se les practica una analítica. “Deben llevar una vida saludable y tener muchas ganas de ayudarnos”, resume la responsable del Banco de Leche. Si las candidatas reúnen los requisitos, el personal le proporciona la formación específica sobre extracción y conservación, así como los materiales necesarios.

En el banco se analiza cada producto de manera individual. “Tenemos leche de calostro, intermedia y madura, además de leche que procede de madres de bebés prematuros”, comenta la especialista. La composición nutricional se estudia antes de asignarla a los receptores, valorando la cantidad de proteínas, grasa o lactosa para intentar adaptarla a las necesidades de cada recién nacido. Ahora bien, el producto ni se modifica ni se mezcla entre distintas donantes. Simplemente, se pasteuriza y se conserva manteniendo una estricta trazabilidad.

"Sabemos en todo momento qué leche ha recibido cada niño y de qué donante procede”, asegura la doctora. Sin embargo, un mismo recién nacido puede alimentarse con la leche de diferentes madres. “A veces, reciben de distintas donantes y eso tampoco está mal, porque cada una aporta cosas diferentes”, apostilla la experta.

Proceso anónimo

Por ley, todo el proceso es anónimo. Y es que la leche materna donada está considerada una sustancia de origen humano, por lo que tiene el mismo tratamiento legal que los órganos y los tejidos. Aun así, cuando una madre deja de donar, el banco le envía una carta informándole de cuántos litros aportó y a cuántos bebés ayudó. Algunas, cuenta Urquía, deciden continuar después de conocer ese dato.

Sara Sahmani tiene a su hija ingresada en Neonatología. Su bebé es uno de los muchos que ya se han beneficiado de esta acción. “Al principio tuve dificultades para producir la cantidad suficiente y eso me generó mucha ansiedad. Fue entonces cuando me hablaron de la existencia del Banco de Leche, y la verdad es que estoy muy agradecida, a pesar de que solo tuvimos que recurrir al servicio unos días”, manifiesta la progenitora, que ya ha conseguido incrementar su producción y puede alimentar a su hija. “Ahora ya le administran mi propia leche por sonda y me extraigo la medida que necesita. Si sigo aumentando la cantidad, tengo claro que me gustaría donar”, asegura la mujer.

Desde el complejo hospitalario recuerdan que la administración de la leche donada siempre se realiza con prescripción médica y con el consentimiento firmado por las familias. Así, este producto se convierte en una red invisible de cuidado que empieza en una casa y termina sosteniendo otras vidas.