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Moya convierte su romería en una ofrenda solidaria de 1.900 kilos

Trece carretas, barrios, colectivos y folclore llenaron las calles en honor a San Antonio de Padua, en uno de los actos centrales de las fiestas patronales

La Villa de Moya reafirma su identidad con una multitudinaria Romería-Ofrenda en honor a San Antonio de Padua

La Villa de Moya reafirma su identidad con una multitudinaria Romería-Ofrenda en honor a San Antonio de Padua / La Provincia

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La Villa de Moya volvió a vivir este sábado uno de sus días grandes con una Romería-Ofrenda en honor a San Antonio de Padua que reunió tradición, participación vecinal y solidaridad. La carreta institucional del Ayuntamiento trasladó 1.900 kilos de alimentos destinados a familias con menos recursos, una de las imágenes más significativas de la jornada.

La celebración, eje central de las fiestas patronales, contó con la participación de trece carretas y volvió a llenar las calles del municipio grancanario de música, productos de la tierra, trajes tradicionales y folclore. Barrios, colectivos, agricultores, negocios locales y grupos culturales dieron forma a una comitiva que reivindicó la identidad moyense y el compromiso de sus vecinos.

Una ofrenda con 1.900 kilos de alimentos para familias vulnerables

La carreta institucional del Ayuntamiento de la Villa de Moya fue uno de los principales símbolos de la romería. Diseñada por Fernando Benítez y acompañada por la Parranda de las Escuelas Artísticas Municipales, transportó una ofrenda solidaria compuesta por 1.900 kilos de alimentos.

La aportación fue adquirida con fondos municipales y reforzada con donaciones de agricultores y negocios del municipio. Su destino serán las familias con menos recursos, lo que volvió a situar la solidaridad como uno de los rasgos más reconocibles de esta celebración.

El alcalde, Raúl Afonso, destacó que la Romería-Ofrenda “representa como ningún otro acto el alma” del municipio y subrayó que es el día en el que vecinos, barrios y colectivos se unen para celebrar sus raíces. También remarcó que la entrega de alimentos refleja “la generosidad de un pueblo que nunca olvida a quienes más lo necesitan”.

Trece carretas y el protagonismo de los barrios de Moya

La comitiva estuvo encabezada por la Agrupación Musical Cumbres y Costas, que este año celebra su 125º aniversario. Tras ella desfilaron la imagen de San Antonio de Padua, la Corporación Municipal, el alcalde Raúl Afonso y el párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria y pregonero de las fiestas, Roberto Rivero.

Uno de los momentos más simbólicos lo protagonizaron los niños y niñas que portaron los carteles con los nombres de los barrios de la Villa de Moya. Su presencia representó el relevo generacional y la voluntad de mantener vivas las tradiciones del municipio.

Además de la carreta institucional, participaron otras doce carretas en representación de distintos barrios, entidades culturales y deportivas. Cada una aportó color, música y productos de la tierra a una celebración que volvió a reforzar el vínculo entre el pueblo y sus fiestas patronales.

El folclore de El Hierro se suma a la fiesta grancanaria

La romería contó un año más con la participación del Grupo de Bailarines y Tocadores del Norte de El Hierro, que aportó la riqueza del folclore herreño a la jornada. Su presencia volvió a reforzar los lazos de hermandad entre islas y añadió un acento especial a una celebración profundamente vinculada a la identidad de Moya.

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El concejal de Festejos, Octavio Suárez, señaló que la Romería-Ofrenda demuestra “el enorme cariño” con el que la Villa de Moya vive sus fiestas patronales. También destacó el trabajo que hay detrás de cada carreta, fruto de meses de preparación, ilusión y compromiso por parte de barrios y colectivos.

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