Moya y Mogán festejan a San Antonio mientras Agaete baila con la rama de San Pedro

Las celebraciones en honor a San Antonio de Padua protagonizaron este fin de semana algunos de los actos más multitudinarios del calendario festivo de Gran Canaria. En Mogán, conocido popularmente como San Antonio El Chico, adquirió este año un significado especial con la proclamación del santo como Alcalde Perpetuo del municipio, una distinción aprobada previamente por unanimidad en el Pleno municipal.

La celebración reunió ayeel pasado sábado a más de un millar de personas entre fieles, vecinos y representantes institucionales. La iglesia de Mogán acogió una eucaristía presidida por el párroco de La Aldea de San Nicolás, Manuel de Jesús Arencibia, en la que se formalizó simbólicamente el nombramiento. Durante el ofertorio, el bastón de mando municipal fue depositado ante la imagen del patrón como muestra del reconocimiento.

Tras la ceremonia religiosa tuvo lugar la tradicional procesión por las calles del casco histórico, acompañada por la Banda Municipal de Mogán. Uno de los momentos más esperados volvió a ser la interpretación del tradicional Canto de Los Pajaritos, además de la bendición y reparto de panes y lirios, símbolos asociados a la devoción antoniana. Las fiestas patronales continúan con las últimas actividades previstas en el programa, entre ellas actuaciones musicales, mercadillo de artesanía y la gala de clausura organizada por el Club Social Tahona.

Casi 2.000 kilos de alimentos en Moya

También este sábado, la Villa de Moya celebró su tradicional Romería-Ofrenda en honor a San Antonio de Padua, una cita que volvió a combinar identidad popular y compromiso social. La carreta institucional del Ayuntamiento trasladó una ofrenda solidaria compuesta por 1.900 kilos de alimentos destinados a familias con menos recursos del municipio. La aportación fue financiada con fondos municipales y completada con donaciones realizadas por agricultores y negocios locales.

La romería congregó a trece carretas que recorrieron las calles del municipio acompañadas por música tradicional, productos agrícolas y muestras del folclore canario. Barrios, colectivos vecinales, asociaciones culturales y entidades deportivas participaron en una celebración que volvió a convertirse en uno de los actos centrales de las fiestas patronales. La comitiva estuvo encabezada por la Agrupación Musical Cumbres y Costas, que este año conmemora su 125 aniversario. Además, la presencia del Grupo de Bailarines y Tocadores del Norte de El Hierro aportó un año más un componente de hermanamiento entre islas.

El alcalde de Moya, Raúl Afonso, destacó el carácter integrador de una romería que, según señaló, refleja la unión de los distintos barrios y colectivos del municipio y mantiene viva una tradición profundamente arraigada.

Romería en Agaete

En el norte de la isla, el Valle de Agaete volvió a llenarse de tradición, música y solidaridad con la celebración de la romería-ofrenda en honor a San Pedro Apóstol. Las calles del barrio acogieron una comitiva marcada por el color de las carretas, los acordes de la música tradicional canaria y la participación de vecinos, familias y grupos folclóricos, que acompañaron una ofrenda cargada de frutas, verduras. La carreta municipal, elaborada por trabajadores del Ayuntamiento de Agaete, rindió homenaje a uno de los espacios cotidianos de encuentro del barrio.

Reconocimientos en Santa Brígida

Mientras tanto, Santa Brígida aprovechó el marco de sus fiestas patronales para rendir homenaje a siete personas por su contribución al desarrollo social, cultural y humano del municipio. El acto institucional de Honores y Distinciones se celebró el viernes y sirvió para entregar los títulos de Hijos e Hijas Predilectos y Adoptivos de la Villa.

Recibieron la distinción como Hijos Adoptivos Juan Ramón Betancor Sosa, María Isabel Díaz Díaz y Vito Ondo Motogo Mangue. Por su parte, fueron nombrados Hijos Predilectos Antonio Santana Saavedra, Ana María Luisa Pérez Doreste, Lorenzo Santana Santana y, a título póstumo, Julio Alemán Alvarado.

La ceremonia, celebrada en el Centro Cultural de la Villa, estuvo marcada por las referencias a la trayectoria profesional, social y humana de los homenajeados. El alcalde de Santa Brígida, José Armengol, agradeció su contribución al desarrollo del municipio y destacó el impacto de sus respectivas trayectorias en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

El tomate, protagonista en San Bartolomé de Tirajana

Y San Bartolomé de Tirajana reivindicó este fin de semana una de sus tradiciones más arraigadas con la celebración de la 27ª Feria de La Zafra en la Plaza de la Iglesia de El Tablero. La cita reunió a vecinos y visitantes en torno a los orígenes agrícolas del núcleo, históricamente ligado al cultivo y empaquetado del tomate. La feria contó con 26 carpas dedicadas a la artesanía, los productos de proximidad, la gastronomía y las actividades familiares, además de demostraciones culinarias centradas en el tomate.

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Uno de los espacios más concurridos volvió a ser el de La Cuadrilla, integrado por antiguas aparceras que compartieron recetas y recuerdos de los años de la zafra. La jornada se completó con actuaciones folclóricas, un baile de taifas y la exhibición de un antiguo camión tomatero restaurado, convertido en símbolo de una actividad agrícola que marcó durante décadas la historia económica y social del municipio.