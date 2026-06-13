SPAR Gran Canaria lleva la alimentación saludable más allá de la cesta de la compra

SPAR Gran Canaria impulsa diferentes proyectos e iniciativas propias y colabora con entidades sociales de la isla para acercar herramientas prácticas de educación nutricional a familias, pacientes oncológicos, jóvenes y colectivos con necesidades específicas.

Una apuesta que trasciende a la propia cesta de la compra para convertir la alimentación en una herramienta de bienestar, inclusión y aprendizaje.

La cadena de supermercados ha desarrollado durante años iniciativas que combinan la promoción de los productos frescos y de proximidad, compromiso social y educación nutricional, con el objetivo de promover hábitos de vida saludables y facilitar el acceso a una alimentación equilibrada.

Esta labor se refleja en las Cocinas SPAR Gran Canaria, un proyecto pionero impulsado por la compañía que desarrolla junto a distintas entidades sociales para acercar la cocina saludable y la autonomía personal a diferentes colectivos.

En la asociación Mi Hijo y Yo, dedicada a la atención de menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD), el apoyo a los talleres de cocina ha contribuido al desarrollo de hábitos saludables, la autonomía personal y la implicación familiar.

La alimentación también desempeña un papel fundamental en la colaboración que SPAR Gran Canaria mantiene con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Junto a esta entidad, la cadena desarrolla acciones dirigidas a promover hábitos de vida saludables y a ofrecer herramientas adaptadas a personas en procesos oncológicos y sus familias.

En este contexto, la alimentación adquiere un valor añadido como apoyo al bienestar y al cuidado integral durante el tratamiento y la recuperación.

Otro ejemplo del impacto de estas iniciativas es la colaboración que la cadena mantiene desde hace ocho años con la Asociación Síndrome de Down Las Palmas. A través del proyecto Aula de Cocina, los participantes desarrollan habilidades prácticas para su vida diaria, fomentan su independencia y adquieren hábitos de alimentación saludable en un entorno dinámico y motivador.

Actividad organizada por SPAR Gran Canaria / Carlos Diaz-Recio

La educación nutricional también forma parte del trabajo conjunto con la Fundación Canaria Pequeño Valiente. Uno de los establecimientos de SPAR Gran Canaria acogió recientemente una nueva jornada del taller ‘Creando hábitos saludables’, en la que adolescentes y familiares aprendieron a interpretar el etiquetado nutricional de los alimentos y a identificar opciones más equilibradas para su alimentación diaria.

La actividad, impartida por una dietista-nutricionista y una neuropsicóloga de la entidad, permitió a los participantes trasladar conocimientos teóricos a situaciones reales de compra, favoreciendo decisiones más saludables y conscientes.

Todas estas colaboraciones se complementan con el proyecto de Tarjetas Monedero, que facilita el acceso a productos de alimentación a personas que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad, y con los talleres de cocina saludable desarrollados junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), una colaboración que aporta rigor académico y refuerza la divulgación de hábitos alimentarios basados en el conocimiento y la evidencia científica.

Personal de SPAR Gran Canaria / Carlos Diaz-Recio

Acercar una alimentación saludable a todos los hogares

SPAR Gran Canaria también trabaja en diferentes acciones dirigidas al conjunto de la población para que una alimentación equilibrada sea accesible para todos los bolsillos.

Entre ellas destaca el tradicional Miércoles de la Fruta, una iniciativa que cada semana permite a los clientes acceder a frutas y verduras con ofertas especiales y fomenta el consumo de productos frescos y de temporada.

Asimismo, la cadena pone a disposición de sus clientes ventajas adicionales a través de Mi SPAR Club y su aplicación móvil, herramientas que contribuyen a facilitar una compra saludable a precios más asequibles.

Los productos frescos y de proximidad ocupan, además, un lugar central en esta apuesta. SPAR Gran Canaria mantiene una estrecha colaboración con agricultores y productores locales para acercar a sus establecimientos frutas, verduras y otros alimentos frescos cultivados en las islas. Una decisión que no solo favorece una alimentación equilibrada y de calidad, sino que también contribuye al fortalecimiento del sector primario canario y al desarrollo económico y social de la isla.

Esta visión integral de la alimentación alcanza una nueva dimensión en SPAR Natural, un espacio concebido para responder a las nuevas necesidades de los consumidores mediante una amplia selección de productos ecológicos, naturales y adaptados a diferentes requerimientos alimentarios.

SPAR Natural cuenta con opciones veganas, vegetarianas, ecológicas o específicas para personas con intolerancias y alergias, ampliando las alternativas disponibles para quienes buscan incorporar hábitos más saludables a su día a día.

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A través de todas estas iniciativas, SPAR Gran Canaria continúa demostrando su compromiso con una alimentación saludable entendida como una herramienta capaz de generar bienestar, favorecer la inclusión, promover el aprendizaje y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y de la comunidad grancanaria en su conjunto.