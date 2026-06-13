La XLI Olimpiada Arenas convierte la música en un viaje entre generaciones

Hubo un tiempo en que la música no tenía partituras ni escenarios. Solo existía el eco del mundo: la lluvia golpeando la piedra, el viento marcando ritmos invisibles y el ser humano descubriendo que el sonido también era una forma de contar la vida. Desde esa idea simbólica nació este sábado la XLII Olimpiada del Colegio Arenas y Arenas Atlántico, bajo el lema “Sinfonía de generaciones”.

El colegio, convertido por un día en un gran escenario abierto, volvió a demostrar que la educación también puede expresarse a través del movimiento, la música y la emoción colectiva. La ceremonia comenzó con la entrada de la Bandera Olímpica, portada por alumnado de 2º de Bachillerato, como símbolo de una tradición compartida por muchas manos y muchas edades.

A partir de ahí, el espacio se transformó. Estudiantes desde Infantil hasta Bachillerato, junto a un grupo de madres, desplegaron una sucesión de cuadros coreográficos, deportivos y artísticos que recorrieron, sin palabras, la historia de la música: desde el pulso más ancestral hasta las formas contemporáneas, del gesto corporal al ritmo compartido.

El acto estuvo presidido por el presidente de los Colegios Arenas-Arenas Atlántico y Arenas Internacional, Alberto Rodríguez, y por el director gerente de ambos centros, Jaime Rodríguez. La presentación corrió a cargo de David Arbelo Llorente y Teresa Santana Rodríguez, mientras que el pregón inaugural fue pronunciado por Eduardo William Secin.

La música en directo llegó de la mano de los alumnos del Aula de Pop-Rock del Conservatorio Profesional de Música Arenas-Albéniz, que interpretaron los temas “Mi Paraíso” y “Don’t Stop Me Now”, aportando intensidad y ritmo a la celebración.

El vestuario, cuidadosamente integrado en la narrativa visual del espectáculo, añadió color, identidad y cohesión a un recorrido estético que fue creciendo en fuerza a medida que avanzaba la mañana.

Uno de los momentos más simbólicos de la jornada llegó con el encendido del pebetero, a cargo de la alumna Julia del Carmen Farías Rodríguez, acompañada por Víctor Ramos Padrón, Carlota Vidal Stagnaro y Silvia Cabrera de La Guardia.

La coordinación general del proyecto volvió a recaer en Beatriz Sampedro, impulsora de una Olimpiada que cada año convierte el centro en un espacio de encuentro entre arte, educación y convivencia.

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Las actividades continuarán hasta el 12 de junio, con propuestas deportivas dirigidas a todas las etapas educativas.