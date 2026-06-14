Primero Canarias reúne a 2.000 personas en Gran Canaria y llama a concentrar el "voto canario"

Primero Canarias celebró este domingo en Vecindario su primer gran encuentro de militantes y simpatizantes, una cita que reunió a cerca de 2.000 personas procedentes de los 21 municipios de Gran Canaria y que sirvió para exhibir músculo organizativo, reforzar su implantación insular y lanzar un mensaje de unidad de cara a los próximos procesos electorales.

El acto, desarrollado en La Karpa de Santa Lucía de Tirajana, contó con la participación de los principales dirigentes de la organización, entre ellos el alcalde de Gáldar y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa; el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García; la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín; el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña; y el presidente de Municipalistas Primero Canarias y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández.

"Nuestra fuerza es nuestra militancia"

Durante su intervención, Teodoro Sosa destacó el papel de la base social del proyecto municipalista.

"Nuestra fuerza es nuestra militancia", afirmó ante los asistentes, subrayando que ningún proyecto político puede consolidarse sin el respaldo activo de sus afiliados y simpatizantes.

El dirigente agradeció la asistencia al encuentro y aseguró que la respuesta obtenida demuestra la consolidación de una organización que continúa creciendo en la isla.

Defensa del "voto canario"

Uno de los mensajes centrales de la jornada fue la necesidad de fortalecer la representación de Canarias en las instituciones estatales.

Sosa apeló al denominado "voto canario" y defendió la importancia de que las fuerzas políticas de obediencia canaria trabajen de forma coordinada para defender los intereses del Archipiélago en Madrid.

"Si vives, piensas y sientes en canario, te tiene que doler Canarias y tienes que votar por Canarias", señaló.

El alcalde galdense también hizo referencia a la Mesa de Unidad que promueven los municipalistas para impulsar acuerdos entre distintas fuerzas nacionalistas y regionalistas.

Una política basada en la cercanía

Por su parte, Óscar Hernández reivindicó el carácter municipalista del proyecto y defendió una forma de hacer política basada en la proximidad con la ciudadanía.

El presidente de Primero Canarias aseguró que la organización nace desde los municipios y desde el contacto directo con los problemas reales de vecinos y vecinas.

Asimismo, apostó por una política basada en el diálogo y el entendimiento frente a la confrontación permanente.

Un proyecto abierto

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, puso el acento en el carácter integrador de la formación y aseguró que Primero Canarias pretende sumar sensibilidades diferentes bajo un objetivo común.

Según señaló, el proyecto busca poner el foco en los elementos que unen a la sociedad canaria y fomentar una participación más activa de la ciudadanía en la vida política.

Tanto Francisco García como Vanesa Martín coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la organización desde el trabajo de proximidad, la escucha activa y el contacto directo con los barrios y municipios.

Una cita que aspira a consolidarse

El encuentro se desarrolló durante toda la jornada, combinando intervenciones políticas con actuaciones musicales y espacios de convivencia entre militantes y simpatizantes.

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La organización ya ha adelantado su intención de convertir esta convocatoria en una cita anual vinculada al Día de Canarias, con el objetivo de seguir fortaleciendo un proyecto que aspira a ampliar su presencia institucional en los próximos años.