La feria que ha conquistado Arinaga: más puestos, más público y más producto local
La Feria Brisa Marina consolida su crecimiento al reunir a 56 expositores y miles de asistentes en Arinaga durante tres días de actividades
Durante tres días, la avenida Polizón de Arinaga se transformó en un gran escaparate al aire libre donde la artesanía, la gastronomía y el comercio local compartieron protagonismo con la música y las actividades familiares. La Feria Brisa Marina volvió a demostrar que el producto de cercanía sigue teniendo un importante poder de atracción entre residentes y visitantes.
La cita reunió a miles de personas en una edición marcada por el crecimiento. Lo que comenzó hace apenas cuatro años con una veintena de puestos se ha convertido en un evento con 56 stands y una programación capaz de atraer público de todas las edades.
Una feria que no deja de crecer
La Feria Brisa Marina celebró este fin de semana una nueva edición en Arinaga consolidándose como una de las principales iniciativas de promoción comercial y dinamización económica del municipio de Agüimes.
La oferta ha experimentado un crecimiento notable desde sus inicios, pasando de 20 a 56 expositores en apenas cuatro años. Entre los puestos instalados se pudieron encontrar trabajos en cuero, piedra y cantería, joyería artesanal, bisutería hecha a mano, velas aromáticas, muñecas, libros, productos gastronómicos y numerosas propuestas vinculadas al comercio de proximidad.
Artesanía y producto local frente al mar
Desde la tarde del viernes, miles de visitantes recorrieron los diferentes espacios instalados en la avenida Polizón, donde tuvieron la oportunidad de descubrir productos elaborados de forma artesanal y conocer de cerca el trabajo de comerciantes, artesanos y productores locales.
La propuesta se completó con la participación de los establecimientos de restauración de la zona, que contribuyeron a reforzar el atractivo del evento con una amplia oferta gastronómica durante todo el fin de semana.
Actividades para toda la familia
La programación incluyó numerosas actividades dirigidas al público infantil, con castillos hinchables y talleres que mantuvieron la actividad constante durante las tres jornadas.
Uno de los momentos más destacados llegó durante la mañana del sábado con la exhibición pública de tejido realizada por Rosa Delia Peraza Peña, una propuesta que despertó el interés de numerosos asistentes y permitió acercar al público técnicas artesanales tradicionales.
Durante esa jornada, la concejala de Desarrollo Local y Turismo, Cati Suárez, y el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, recorrieron los distintos puestos para conocer de primera mano la actividad desarrollada por los participantes.
Música en directo durante todo el fin de semana
La música volvió a ser uno de los grandes atractivos de la feria. El grupo Aquarela fue el encargado de inaugurar el programa musical el viernes, mientras que el sábado tomaron el relevo Superroket, Aseres y Agua del Chorro, que animaron la jornada con actuaciones que congregaron a numeroso público.
La programación concluyó el domingo con el espectáculo infantil del Mago Aday, que reunió a decenas de familias durante la mañana, y con la actuación de Kilian Viera, encargado de poner el broche musical a la feria.
Un referente comercial en el Sureste
La elevada participación registrada durante las tres jornadas confirma la consolidación de Brisa Marina como uno de los principales eventos de promoción comercial del Sureste de Gran Canaria.
La combinación de artesanía, comercio local, gastronomía, actividades familiares y música en directo ha convertido esta feria en una cita cada vez más esperada, capaz de atraer a miles de personas y de seguir creciendo edición tras edición sin perder su esencia ligada al producto de cercanía y al talento local.
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