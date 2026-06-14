Lopesan impulsará durante seis años la flota J80 del Real Club Náutico de Gran Canaria

Lopesan Hotel Group se ha convertido en el nuevo patrocinador principal de la flota J80 del Real Club Náutico de Gran Canaria tras la firma de un acuerdo estratégico que unirá a ambas entidades durante los próximos seis años. La iniciativa busca fomentar la práctica de la vela entre los jóvenes, reforzar la formación deportiva y proyectar la imagen de Gran Canaria como destino náutico de referencia.

El convenio fue rubricado por el presidente del Grupo Lopesan, Eustasio López, y el presidente del Real Club Náutico de Gran Canaria, Pedro Manuel Sánchez González, conocido como Pity Sánchez. Gracias a esta alianza, la escuadra pasará a denominarse oficialmente Flota J80 Lopesan–Real Club Náutico de Gran Canaria.

Pity González y Eustasio López / LP/DLP

El acuerdo contempla el reacondicionamiento, mantenimiento y promoción deportiva de varias embarcaciones de la flota, con el objetivo de impulsar el talento emergente de los regatistas canarios y utilizar la navegación como herramienta educativa y de desarrollo personal. Para ello se pondrán a punto cuatro veleros que se integrarán en la escuela de vela del club.

Las embarcaciones lucirán una imagen renovada basada en diseños geométricos y diferentes tonalidades, mientras que la identidad corporativa de Lopesan estará presente tanto en las velas como en los cascos de los barcos.

Firma del convenio / LP/DLP

Deporte, sostenibilidad e inclusión

El presidente del Grupo Lopesan, Eustasio López, destacó que esta colaboración refuerza el compromiso de la compañía con el desarrollo de los jóvenes deportistas y con valores asociados a la navegación como la perseverancia, la dedicación y el trabajo en equipo.

La iniciativa incorpora además una importante dimensión social y medioambiental. El proyecto permitirá recuperar cuatro embarcaciones —Panterra, Txo, TGA y Tembleque— para devolverlas a la actividad deportiva tras un proceso de reacondicionamiento técnico y estructural. Una vez finalizados los trabajos, también podrán utilizarse en programas de vela adaptada dirigidos a personas con diversidad funcional.

Un escaparate internacional para Gran Canaria

Por su parte, el presidente del Real Club Náutico de Gran Canaria, Pity Sánchez, subrayó que el respaldo de una empresa líder del sector turístico permitirá reforzar la proyección de la flota y consolidar a Gran Canaria dentro de los principales circuitos náuticos internacionales.

Con este acuerdo, Lopesan Hotel Group y el Real Club Náutico de Gran Canaria apuestan por una estrategia conjunta que combina deporte, turismo, sostenibilidad e inclusión, con el objetivo de seguir llevando el nombre de la isla a competiciones y eventos náuticos de primer nivel.