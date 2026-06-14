Moya vive uno de sus fines de semana más multitudinarios entre romería, procesión y sancocho

La Villa de Moya vivió este domingo uno de los momentos más emotivos de sus fiestas patronales con la celebración de la Solemnidad de San Antonio de Padua, una jornada que combinó devoción, tradiciones populares y gastronomía local y que puso el broche a un intenso fin de semana festivo.

Los actos comenzaron con la actuación del Grupo de Bailarines y Tocadores de El Norte, procedente de El Hierro, que volvió a sumarse a las celebraciones moyenses con una muestra del patrimonio folclórico herreño. Posteriormente tuvo lugar la eucaristía solemne presidida por el párroco Roberto Rivero, seguida por la tradicional procesión de San Antonio de Padua por las calles del casco histórico acompañada por numerosos vecinos y fieles.

La celebración religiosa llegó apenas unas horas después de la multitudinaria Romería-Ofrenda en honor al patrón / LP/DLP

Un fin de semana marcado por la multitudinaria romería

La celebración religiosa llegó apenas unas horas después de la multitudinaria Romería-Ofrenda en honor al patrón, una cita que reunió a más de 10.000 personas y que volvió a convertir a Moya en uno de los principales puntos de encuentro de las tradiciones populares de Gran Canaria.

La jornada transcurrió con normalidad y confirmó, una vez más, el fuerte arraigo que mantienen estas fiestas entre los vecinos del municipio y quienes cada año se acercan para participar en ellas.

Moya despide sus fiestas entre tradición, fe y sabores de la tierra / LP/DLP

Quesos, productos locales y cocina canaria

Paralelamente a los actos religiosos, la Plaza Tomás Morales acogió la XXXIV Feria de Degustación de Quesos y Productos Locales de la Villa de Moya, junto con la XXII Degustación de Productos de la Villa de Moya elaborada por el chef Aridane Rivero. Ambas propuestas reunieron a numerosos asistentes interesados en conocer y degustar algunos de los productos más representativos del municipio.

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, destacó que "hemos vivido un fin de semana extraordinario en el que la Villa de Moya ha vuelto a demostrar el enorme cariño con el que vive sus fiestas." / LP/DLP

El alcalde de Moya, Raúl Afonso, destacó que el municipio había vivido "un fin de semana extraordinario" en el que se volvió a demostrar el cariño con el que los vecinos celebran sus fiestas patronales. Además, señaló que tanto la romería como la solemnidad del patrón reflejan el compromiso del municipio con la conservación de sus tradiciones y patrimonio cultural.

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El sancocho pondrá el broche final

Las fiestas de San Antonio de Padua concluirán este lunes con una de las citas más tradicionales del programa: el tradicional Sancocho Popular Canario, que volverá a reunir a vecinos y visitantes en La Josefa en una jornada de convivencia que servirá para despedir unas celebraciones marcadas por la participación y el orgullo por las raíces del municipio.