Una de las parrilladas de pescado más grande de Canarias está en este restaurante de Gran Canaria: así es el plato estrella

Hay días en los que el mar Atlántico ruge y otros en los que simplemente acaricia la costa. En cualquiera de ellos, hay un rincón en el norte de Gran Canaria donde el mar también se sirve en plato. San Felipe, enclave costero del municipio de Santa María de Guía, guarda un tesoro que no se mide en vistas ni en likes, sino en metros de sabor. Literalmente, la parrillada de pescado más grande de Canarias, servida con generosidad y sabor en el restaurante Los Pescaditos.

“Hoy te llevo a comer a Los Pescaditos”, comienza diciendo el tiktoker José León (@jose_leon_official75 en TikTok) que ha probado su carta y no ha salido indiferente. “Aquí puedes encontrar una parrillada de pescado de un metro. El sitio es una locura”.

Un festín de mar

Ubicado en la calle San Felipe 25, el local se ha convertido en un referente gastronómico del norte insular. Su especialidad es el pescado fresco, servido con sencillez y acierto.

La joya de la corona es una parrillada de pescado que mide un metro, ideal para compartir en familia o entre amigos tras una jornada de playa o sendero. “Fuimos cuatro personas, pedimos solo eso y nos sobró para la cena”, dice una de las reseñas en Google.

Pero el menú va mucho más allá de la pesca del día. En carta también figuran croquetas de morcilla ibérica, una carrillada tierna con papas, y un gofio escaldado “que estaba de vicio”, según quienes lo han probado. Todo ello regado con un auténtico mojito que combina frescura, sabor y la brisa del Atlántico.

Una cocina que convence

Con una puntuación de 3,9 sobre 5 estrellas en Google, Los Pescaditos se gana su fama no solo por la comida, sino por el trato cercano y amable. “El dueño y su hija son súper atentos. Repetiría al 100%”, señala una clienta habitual. Otros comentan: “Comida espectacular. Vistas al mar para relajarte y tiene aparcamiento. Sin duda, volveremos”.

Entre los platos más destacados también figuran las gambas de la casa, mejillones a la carmela y unos calamares siempre al punto. Y para terminar, un café extraordinario, que hace de cierre perfecto para una comida que invita a volver.

San Felipe es más que una playa. Es punto de partida y de llegada para muchos caminantes que recorren el Camino Real de Gran Canaria. También es refugio de surfistas y familias que buscan tranquilidad. A solo unos minutos de la costa, se convierte en el lugar perfecto para reponer fuerzas tras un día de mar o sendero. Su costa escarpada, bañada por el océano y por la historia, sirve de telón de fondo para una experiencia gastronómica que no se olvida fácilmente.

El restaurante abre de miércoles y jueves, de 12:00 a 17:00 horas, mientras que viernes y sábado lo hace de 12:30 a 18:00 horas y los domingos de 12:30 a 17:00 horas. Pocos lugares ofrecen tanto en tan poco espacio: comida casera, atención cercana, productos frescos y una parrillada que no se ve todos los días.