La zona comercial de El Ejido de Ingenio resiste con apenas una quincena de negocios

La calle León y Castillo de El Ejido, de algo más de 200 metros de largo, es una de las dos zonas comerciales abiertas de Ingenio que ha visto cómo a lo largo de la historia el comercio ha ido perdiendo fuerza. Actualmente, son 15 los negocios que permanecen abiertos y cerca de una decena de locales no tienen actividad. La mayoría de ellos cuelgan en sus escaparates y puertas el cartel de ‘Se Alquila’. Mientras, la zona comercial de la Avenida Carlos V de Carrizal, con mayor afluencia de vehículos y personas, se mantiene al estar en la zona baja del municipio, muy cercana al aeropuerto y a la GC-1.

El Ejido fue antaño la principal vía de comunicación entre los municipios de Telde y de Agüimes. Al ser la única carretera que conectaba Las Palmas de Gran Canaria con el Sur, la convertía en una zona de gran actividad comercial y de ocio.

La calle León y Castillo, con solo 200 metros de largo, mantiene la actividad comercial en la zona

En esta calle y espacios aledaños llegaron a funcionar hace varias décadas dos cines, entidades bancarias, cafetines con gran afluencia y tiendas, entre otros negocios locales. Cuando se construyó la nueva variante, la actual GC-100 que pasa por fuera y, posteriormente, la autopista GC-1, El Ejido sufrió el «efecto bypass», que hizo que el tráfico de paso disminuyera y la actividad comercial minorista entrara en una especie de letargo. Aun así, se mantiene como un eje conector patrimonial e histórico entre los núcleos del municipio y continúa registrando una cierta actividad comercial en la zona alta de Ingenio.

Reactivar la zona azul

El empresariado que actualmente desarrolla su actividad en la calle León y Castillo coinciden en que entre las principales demandas están el regular el tráfico, debido a la suspensión temporal de la ordenanza que regula el cobro por estacionar en la llamada zona azul en todo el municipio; mejorar las fachadas de las casas ubicadas en la misma vía, aumentar la iluminación y la limpieza, y atender a personas que precisan de atención de Servicios Sociales que suelen estar en esa calle, aunque no suponen un riesgo para la seguridad.

Tatiana, una de las empresarias con la tienda de moda y bisutería Mi Rinconcito y Yo, que ya cumple 10 años en El Ejido, reconoce que la falta de aparcamientos en la zona hace que la clientela elija otros lugares que facilitan el acceso a los comercios. «Tengo clientas que se ponen a dar vueltas y terminan yéndose», asegura, a la vez que pide mejorar la estética y el cuidado de la calle. También destaca las campañas de dinamización que se han realizado en épocas como Navidad por parte del Ayuntamiento.

En esa misma línea opina Acoraida, con su negocio AC Micropigmentación y Estética. Lleva cinco años y valora que actualmente haya más movimiento, pero también señala el problema de la falta de rotación de los vehículos. «Afecta a mi clientela porque yo trabajo con cita previa», dice, y solicita al Ayuntamiento una solución. María Dolores Sánchez, de la librería copistería Lilu, está «contenta» con la labor que está haciendo la concejalía del área y defiende la gestión, aunque subraya que «siempre se puede mejorar».

La concejala de Comercio expresa la intención de revitalizar la zona, actualmente «mal aprovechada»

La concejala de Comercio, Almudena Hernández, ha expresado la intención de revitalizar la zona comercial de El Ejido, actualmente «mal aprovechada», aunque ha reconocido las limitaciones municipales al ser la vía principal competencia del Cabildo. Adelanta que trabajan en un proyecto que busca mejorar el entorno pese a obstáculos como el estrecho de las aceras. Para avanzar, el Ayuntamiento quiere negociar con el Cabildo de Gran Canaria la cesión de la titularidad de la carretera, lo que permitiría actuar con mayor agilidad. Además, se prevé reunirse con propietarios cercanos para alquilar terrenos y ampliar plazas de aparcamientos.

Dinamizar la zona

Vecinos y vecinas que transitan por la zona recuerdan una época dorada de El Ejido. Sara evoca que en los 70 «a esta calle se le conocía como el paseo», lleno de gente los domingos, con bares, cines y la presencia de militares que animaban la vida social. «Ahora se ha quedado anclada», señala, en comparación con otras áreas más desarrolladas, aunque destaca que aún mantiene actividad gracias a servicios básicos que hay en la zona, como la farmacia y la entidad bancaria.

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Imagen antigua de la zona de El Ejido de Ingenio, con la iglesia de La Candelaria al fondo. / LP/DLP

Pese a ello, se muestra optimista y afirma que «siempre se puede hacer algo». Entre las propuestas, apuesta por dinamizar la zona con iniciativas como tardes de pinchos o música en vivo en la zona del parque de Las Mimosas, en el entorno de El Ejido, para atraer público y apoyar al comercio local. Fefi también pide la «modernización» de los comercios y fachadas, y destaca que la zona «cuenta con un gran potencial desaprovechado».