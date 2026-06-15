1.000 efectivos integran el dispositivo contra incendios de Gran Canaria para este verano

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto a disposición 1.000 efectivos para sofocar cualquier incendio que pueda producirse en la isla durante el verano. De ellos, 250 forman parte de la Unidad Operativa de Fuegos Forestales, 450 de Protección Civil y 350 del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, aclaró durante el acto de presentación de la Campaña de Incendios 2026 que este equipo humano podría ampliarse hasta los 2.000 efectivos, con brigadas procedentes del resto de islas del Archipiélago, 80 soldados de la UME y personal de carreteras del Cabildo Insular.

Morales insistió en que esta será una campaña “dura”, ya que, tras las intensas lluvias del invierno, la carga de combustible en las zonas forestales es abundante. Por ello, la campaña se ha adelantado un mes con respecto a años anteriores. Comenzó el 1 de junio y se prolongará hasta finales de octubre, con el objetivo de aumentar la vigilancia ante cualquier incendio que pueda producirse en la isla.

De cara a mejorar los equipamientos e incorporar recursos humanos, el Cabildo ha triplicado el presupuesto de años anteriores, parte del cual procede del Céntimo Verde Forestal, que incluye cuatro millones de euros. Así, el equipo de Protección Civil cuenta desde enero de 2025 con 21 vehículos todoterreno para facilitar las actuaciones.

Medidas para la prevención de incendios

“Una intensa y constante preparación del personal, junto a las campañas de sensibilización de nuestra sociedad, son los factores principales que han evitado las dolorosas imágenes que todavía recordamos”, señaló el presidente del Cabildo, en referencia al incendio que vivió la isla en 2019 y que calcinó más de 9.000 hectáreas en municipios como Moya, Gáldar, Artenara, Tejeda y San Mateo.

Sin embargo, para la lucha contra los incendios, la mejor arma es la implicación ciudadana, insistió Morales. No solo en la detección y aviso de conatos, sino también en la limpieza de las viviendas y las instalaciones situadas en zonas forestales. Es preciso recordar que estas deben contar obligatoriamente con una franja de seguridad mínima de 15 metros a su alrededor, en la que no debe haber vegetación seca ni residuos de combustible.

Además, para la prevención de grandes incendios forestales, la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo Insular ha diseñado una estrategia para el periodo comprendido entre 2025 y 2028 basada en el modelo Gran Canaria Mosaico. Esta medida, que cuenta con una inversión de nueve millones de euros, busca mejorar los campos cultivados para que actúen como cortafuegos y ralenticen el avance de los incendios, lo que ofrece una oportunidad a los servicios de extinción para sofocarlos.

En esta misma línea, Gran Canaria Pastorea es un proyecto con el que se remunera económicamente a los pastores por el servicio de prevención de incendios forestales. A estos se les adjudican superficies de pastoreo prescrito en montes y barrancos. “Este modelo apuesta por la gestión activa del territorio, la recuperación del paisaje tradicional y la implicación de la sociedad rural como pilares fundamentales para reducir el riesgo de incendio”, remarcó Morales.

Desde los meses de invierno, personal autorizado ha llevado a cabo quemas prescritas para eliminar parte de la vegetación y evitar así un incendio forestal. Está previsto que estas actuaciones finalicen a finales de junio, antes de que aumenten las temperaturas con la entrada del verano.