Agaete cede suelo en Las Candelarias al Gobierno para edificar 50 viviendas

El Pleno del Ayuntamiento de Agaete aprueba la cesión de dos parcelas situadas en Las Candelarias al Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) del Gobierno de Canarias para la construcción de unas 50 viviendas de protección oficial. El organismo público descartó con anterioridad dos propuestas municipales para la rehabilitación de casas en las zonas de La Barriada y en El Valle.

El Gobierno de Canarias entregaba en marzo del año pasado las llaves a los inquilinos de 26 viviendas protegidas (una de ellas adaptada) y el mismo número de plazas de garaje en régimen de alquiler a precio asequible bajo la modalidad ‘llave en mano’, promovida a través de la empresa pública Visocan. La promoción de uno, dos y tres dormitorios, permitía a los nuevos inquilinos acceder a un hogar a precios que oscilan entre los 300 y 400 euros al mes, muy por debajo del precio de mercado en un municipio de gran atracción turística como Agaete.

Últimas viviendas públicas entregadas por Visocan en Agaete. / José Pérez Curbelo

Se trataba de la primera iniciativa pública en el municipio desde la promoción que se construyó al comienzo de este siglo a unos cientos de metros del lugar, junto al instituto. Es decir, casi un cuarto siglo después.

Una salida para los jóvenes

Agaete tiene un «problema serio» de vivienda como siguen reconociendo los últimos responsables municipales. Sobre todo, por la presión del desarrollo turístico y la vivienda vacacional, que ha disparado el precio del alquiler, que contrasta con la escasez de promociones privadas nuevas, y en un municipio con más de medio centenar de demandantes de una vivienda social.

El Ayuntamiento de Agaete da un nuevo paso ahora, tras aprobar en el último pleno ordinario la cesión de unos terrenos en la zona residencial Las Candelarias de 8.181 metros cuadrados al Ejecutivo regional, para que sea el encargado de su construcción y la posterior cesión a inquilinos sin grandes recursos económicos. La alcaldesa, María del Carmen Rosario, apuntó que los primeros informes estiman que se podrán construir unas 50 viviendas públicas en estos terrenos de Las Candelarias.

Aunque dio su apoyo, la concejala no adscrita que da soporte político al PP en el gobierno, Candelaria Mendoza, mostró sus reticencias a la cesión de suelo municipal al Gobierno de Canarias, al entender que en la primera parte del manato (cuando era concejala de Urbanismo) se pusieron sobre la mesa otras alternativas para no descapitalizar suelo reservado para educación y deporte.

Además, defendió que la administración regional dispone de suelo en Las Moriscas. Según detalló, en reuniones previas, el Ejecutivo autonómico les pidió que fuera el ayuntamiento quien ejecutara la urbanización, pero dejó claro que el municipio no tiene capacidad para ello. «Me parece tremendo que el Gobierno de Canarias no urbanice toda esa zona», señaló, aceptando la nueva opción con su voto.

María del Carmen Rosario señaló en cualquier caso que «es un día importante». En primer lugar, dijo, porque se va a dar respuesta a una de las principales demandas de jóvenes y familias». E hizo memoria al señalar que en agosto de 2023 el director de Vivienda remitió una comunicación pidiendo a los ayuntamientos la cesión de suelo, pero que «no se contestó y no se le ofertó», dijo la alcaldesa. A esto respondió Candelaria Mendoza, sintiéndose atacada y negando la mayor, ya que «le ofrecimos otras zonas, pero no las quisieron, en El Valle y Agaete, con la rehabilitación de viviendas de los maestros en La Barriada, que eran viviendas hechas».

Diez meses para pagar a los policías

La alcaldesa señaló que el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) no quería rehabilitar, sino suelo para construir. «Le ofrecimos dos parcelas. Una en la urbanización de Las Candelarias y otra en El Valle, pero a esta dijeron que era pequeña. «Y hoy traemos la desafección para entregar el suelo. La prioridad es la vivienda».

La alcaldesa apuntó la posibilidad de que se habilitara más suelo en Las Chisqueras junto a la futura circunvalación de Agaete, «en lo que estamos trabajando para tener más viviendas sociales».

La iniciativa contó con los nueve votos del PP, PSOE y la edil no adscrita, con cuatro abstenciones del BNR, que optaba por las otras alternativas puestas sobre la mesa en su época cuando gobernaba, para no perder el suelo municipal de Las Candelarias.

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Por otro lado, y diez meses después, se aprobó por la vía de urgencia el pago de 12.000 euros pendientes de liquidar a policías de Santa Lucía de Tirajana por su colaboración durante las fiestas de agosto desde el año pasado, pese a que a los agentes locales de Agaete se les abonó tras el verano, según lamentó por la demora injustificada el portavoz del BNR, Jesús González, durante la celebración de la sesión plenaria de Agaete.