Agüimes y Telde blindan sus playas: arranca el plan de seguridad y salvamento para el verano

El Ayuntamiento de Agüimes ha puesto en marcha de manera oficial el dispositivo especial de vigilancia, salvamento y socorrismo que garantizará la seguridad en el litoral del municipio desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre. El despliegue de este año cuenta con un equipo de doce socorristas profesionales, reforzado por efectivos de la Policía Local y Protección Civil, quienes velarán por el bienestar de los miles de residentes y visitantes que se congregan en la costa durante la temporada estival. El acto de presentación estuvo presidido por el alcalde, Óscar Hernández, acompañado por la concejala de Parques, Jardines y Playas, Juani Martel, y el concejal de Seguridad y Recursos Humanos, Efraín González, quienes agradecieron la labor de los profesionales y los animaron a mantener el alto nivel de protección en el municipio.

Este grupo de salvamento, caracterizado por su experiencia y consolidación, prestará servicio de forma estratégica en las zonas de Los Barquillos, El Muelle, Soco Negro, Risco Verde, Muelle Viejo, El Cabrón y Vargas. Además de sus funciones esenciales de auxilio, los profesionales resolverán consultas de los usuarios, informarán sobre el estado del mar y el significado de las banderas, orientarán sobre las normas de las playas y ofrecerán asistencia a personas mayores o con movilidad reducida para facilitar su acceso al baño.

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, se dirige al equipo del servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo. / LP/DLP

Para optimizar su labor, el servicio cuenta con recursos materiales de última generación, que incluyen una embarcación de rescate, una moto acuática, sillas de aproximación y muletas anfibias. Asimismo, se mantiene operativo el sistema OneUP incorporado en 2025, un kit de salvamento marítimo de rápida utilización diseñado para asistir a personas en peligro fuera del área de cobertura inmediata de los vigilantes. Finalmente, las autoridades destacaron la creciente concienciación y la colaboración activa de la ciudadanía, cuya capacidad para alertar de posibles incidencias se ha convertido en una herramienta clave para reforzar la prevención y agilizar las actuaciones de emergencia.

Por su parte, Telde activa a partir de mañana martes el refuerzo del servicio de salvamento y socorrismo en el litoral del municipio con motivo del inicio de la temporada alta de baño. El dispositivo especial permanecerá operativo hasta el próximo 30 de septiembre, en horario de 10.30 a 17.30 horas, con el objetivo de garantizar la seguridad de residentes y visitantes que disfruten de las playas teldenses durante los meses de mayor afluencia.

En este sentido, el servicio contará con seis socorristas en la playa de Melenara, cinco en La Garita, tres en Salinetas, tres en Hoya del Pozo y dos en Playa del Hombre. Este despliegue permitirá reforzar la vigilancia, la prevención y la atención ante cualquier incidencia que pudiera producirse en el litoral del municipio.

Asimismo, hasta 15 de septiembre se ampliará la cobertura a otras zonas de baño de especial interés durante la época estival. Así, los viernes, en horario de 13.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos, de 11.00 a 19.00 horas, prestarán servicio dos socorristas en las playas de Agua Dulce y Tufia, mientras que la playa de Ojos de Garza contará con un equipo integrado por cuatro profesionales.

Noticias relacionadas

Desde la Concejalía de Playas, su concejala, María Calderín, destaca que este refuerzo "responde al compromiso municipal de ofrecer unas playas seguras y preparadas para afrontar el incremento de usuarios que se registra cada verano", garantizando una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación de emergencia.