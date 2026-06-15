Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atraco Gran CanariaTransformación de la estación de guaguas de San TelmoEl Baifo Tour 2027Caos en un vuelo a CanariasMuere Lorenzo LópezReconstrucción total de la UD Las PalmasViviendas en Agaete
instagramlinkedin

Una alumna grancanaria del Colegio Arenas conquista el concurso nacional Puente a China

Vera Sanz Diago, estudiante de 3º de Primaria, obtuvo el primer premio nacional en su categoría con una puntuación de 96,23 sobre 100

La alumna de 3º de Primaria del Colegio Arenas Vera Sanz Diago ha logrado el primer premio en la categoría de Primaria en la fase nacional del Concurso Mundial Puente a China

La alumna de 3º de Primaria del Colegio Arenas Vera Sanz Diago ha logrado el primer premio en la categoría de Primaria en la fase nacional del Concurso Mundial Puente a China / LP / DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La alumna de 3º de Primaria del Colegio Arenas Vera Sanz Diago ha conseguido el primer premio en la categoría de Primaria en la fase nacional del Concurso Mundial Puente a China, un certamen internacional que reconoce el aprendizaje del chino mandarín entre estudiantes de diferentes países.

La estudiante grancanaria obtuvo una puntuación de 96,23 sobre 100, el resultado más alto de su categoría, lo que le permitirá representar a España en la fase internacional del concurso, que se celebrará en China.

La final nacional reunió a participantes procedentes de distintas comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Durante la competición, Vera tuvo que superar una prueba de discurso y otra de actuación en chino mandarín, en las que destacó de forma sobresaliente.

La alumna de 3º de Primaria del Colegio Arenas Vera Sanz Diago y su profesora de chino

La alumna de 3º de Primaria del Colegio Arenas Vera Sanz Diago y su profesora de chino / LP / DLP

Desde el Colegio Arenas subrayan que este logro es fruto del esfuerzo, la constancia y la dedicación de la alumna en su aprendizaje del idioma. El centro, pionero en Canarias en la enseñanza del chino mandarín como asignatura, destaca también el papel del profesorado en la preparación de la estudiante.

Noticias relacionadas

“Estoy muy contenta y orgullosa por haber conseguido este resultado. He trabajado mucho para prepararme, y el esfuerzo ha merecido la pena. Me siento muy feliz y agradecida por el apoyo del Colegio y de mi profesora de chino”, expresó Vera tras conocer el resultado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mapa de los cortes de tráfico en Gran Canaria el jueves 11 de junio por la visita del papa León XIV: horarios y tramos afectados
  2. Guía para moverse por Gran Canaria el día 11 de junio: cortes, guaguas y aparcamientos el día del papa
  3. Premio a un hostelero en San Bartolomé de Tirajana: Juan Moreno, leyenda de El Boya
  4. Gran Canaria, una ratonera durante 24 horas por la visita del papa León XIV
  5. Muere Lorenzo López, un gallego emigrante en Alemania que levantó un imperio en Canarias
  6. La circulación del agua por las arterias de Salto de Chira: casi 3 kilómetros para generar electricidad y almacenar energía renovable
  7. Última hora del tráfico en Gran Canaria tras la visita del papa León XIV, en directo: abre con retenciones la autopista GC-1
  8. ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

Una alumna grancanaria del Colegio Arenas conquista el concurso nacional Puente a China

Una alumna grancanaria del Colegio Arenas conquista el concurso nacional Puente a China

Mogán acoge la obra de teatro 'Variables varias', que reflexiona sobre los misterios de la atracción amorosa

Mogán acoge la obra de teatro 'Variables varias', que reflexiona sobre los misterios de la atracción amorosa

El Ayuntamiento de Agaete y ecca.edu renuevan su convenio para impulsar la formación inclusiva adulta

El Ayuntamiento de Agaete y ecca.edu renuevan su convenio para impulsar la formación inclusiva adulta

El bocadillo de tortilla de Gran Canaria que triunfa por menos de 4 euros: abierto desde 1963

El bocadillo de tortilla de Gran Canaria que triunfa por menos de 4 euros: abierto desde 1963

El Ayuntamiento de La Aldea activa una experiencia turística interactiva con 10 enigmas sobre su histórico conflicto de tierras

El Ayuntamiento de La Aldea activa una experiencia turística interactiva con 10 enigmas sobre su histórico conflicto de tierras

Muere Lorenzo López, un gallego emigrante en Alemania que levantó un imperio en Canarias

Un encapuchado atraca un supermercado con un cuchillo jamonero y huye a la carrera en Sardina del Sur

Primero Canarias reúne a 2.000 personas en Gran Canaria y llama a concentrar el "voto canario"

Primero Canarias reúne a 2.000 personas en Gran Canaria y llama a concentrar el "voto canario"
Tracking Pixel Contents