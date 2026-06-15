Una alumna grancanaria del Colegio Arenas conquista el concurso nacional Puente a China
Vera Sanz Diago, estudiante de 3º de Primaria, obtuvo el primer premio nacional en su categoría con una puntuación de 96,23 sobre 100
La alumna de 3º de Primaria del Colegio Arenas Vera Sanz Diago ha conseguido el primer premio en la categoría de Primaria en la fase nacional del Concurso Mundial Puente a China, un certamen internacional que reconoce el aprendizaje del chino mandarín entre estudiantes de diferentes países.
La estudiante grancanaria obtuvo una puntuación de 96,23 sobre 100, el resultado más alto de su categoría, lo que le permitirá representar a España en la fase internacional del concurso, que se celebrará en China.
La final nacional reunió a participantes procedentes de distintas comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Durante la competición, Vera tuvo que superar una prueba de discurso y otra de actuación en chino mandarín, en las que destacó de forma sobresaliente.
Desde el Colegio Arenas subrayan que este logro es fruto del esfuerzo, la constancia y la dedicación de la alumna en su aprendizaje del idioma. El centro, pionero en Canarias en la enseñanza del chino mandarín como asignatura, destaca también el papel del profesorado en la preparación de la estudiante.
“Estoy muy contenta y orgullosa por haber conseguido este resultado. He trabajado mucho para prepararme, y el esfuerzo ha merecido la pena. Me siento muy feliz y agradecida por el apoyo del Colegio y de mi profesora de chino”, expresó Vera tras conocer el resultado.
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