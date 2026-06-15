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Arucas reúne los sabores de Gran Canaria en la Feria Km.0

La cita se celebra del 20 al 21 de junio con productos locales, degustaciones, talleres, música en vivo y propuestas gastronómicas para toda la familia

Arucas reúne los sabores de Gran Canaria en la Feria Km.0

Arucas reúne los sabores de Gran Canaria en la Feria Km.0 / La Provincia

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Arucas acogerá, en el parque de Las Flores, del 20 al 21 de junio una nueva edición de la Feria Km.0 Gran Canaria, un encuentro pensado para acercar al público los productos de cercanía y reforzar el apoyo al sector primario insular.

Durante dos jornadas, agricultores, ganaderos, reposteros y artesanos se reunirán en el municipio para ofrecer alimentos y elaboraciones de calidad directamente al consumidor, sin intermediarios. La cita combina consumo responsable, gastronomía local y actividades para todos los públicos.

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