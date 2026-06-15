El Ayuntamiento de Agaete y ecca.edu renuevan su convenio para impulsar la formación inclusiva adulta
La alianza cumple una década y garantiza la continuidad de programas de formación para personas adultas en el municipio
ecca.edu y el Ayuntamiento de Agaete han renovado por un año más su convenio de colaboración para seguir impulsando la educación inclusiva y la formación accesible de personas adultas en el municipio.
El acuerdo, firmado en el Salón de Plenos del Consistorio, consolida una alianza que cumple diez años de trayectoria ininterrumpida y que se ha convertido en un recurso integrado en el Plan Municipal de Servicios Sociales.
La renovación del convenio contó con la presencia de la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario Godoy, y del concejal de Educación, Ramón Cruz Morales. Por parte de ecca.edu asistieron su directora gerente, Gorety Almeida Hernández; la delegada de la zona norte de Gran Canaria, Elena González Pérez; y la docente de la entidad en el municipio, Noelia García Moreno.
Esta colaboración ha permitido acercar durante la última década programas formativos y oportunidades de desarrollo personal y profesional a la ciudadanía de Agaete. Actualmente, ecca.edu ofrece atención directa y presencial tanto en El Valle como en el casco del municipio.
El convenio facilita el acceso a una amplia oferta de formación reglada y no reglada, además de acciones orientadas a la capacitación y mejora de las competencias de la población adulta.
Durante el acto también se puso en valor la coordinación mantenida con las áreas municipales de Educación y Juventud, una colaboración que ambas entidades consideran clave para reforzar la transformación social y ampliar las oportunidades formativas de los vecinos y vecinas de Agaete.
Fundada en 1965, ecca.edu cuenta con más de 60 años de trayectoria en la formación a distancia de personas adultas y presencia en las ocho islas canarias. Su metodología combina materiales multimedia, clases audiovisuales y tutoría personalizada para ofrecer una educación flexible, accesible y de calidad.
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