El Ayuntamiento de La Aldea activa una experiencia turística interactiva con 10 enigmas sobre su histórico conflicto de tierras

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás incorpora una nueva herramienta de dinamización patrimonial y turística centrada en el Pleito de 1927, el conflicto de tierras que marcó la historia local durante tres siglos. La propuesta, denominada Gymkana Digital Turística El Pleito, plantea una experiencia interactiva en formato de escape room al aire libre por distintos puntos del casco histórico.

Cartel de El Pleito. / LP/DLP

La iniciativa se dirige a centros educativos, familias, vecinos y turistas. El recorrido funciona desde el navegador del teléfono móvil, no requiere descarga de aplicaciones y resulta gratuito para los participantes. La actividad se completa a pie, con libertad de ritmo y sin horarios cerrados.

10 enigmas vinculados a distintos elementos históricos de La Aldea

El juego sitúa la trama en 1927, año en el que el municipio resolvió su histórico litigio por la propiedad de las tierras. Los participantes asumen el papel de vecinos que colaboran con el párroco Don Vicente Bautista, quien necesita viajar a Madrid para solicitar al Gobierno Central una solución frente a los terratenientes de la Casa Nava-Grimón.

La dinámica incluye 10 enigmas integrados en el entorno urbano. Cada prueba se vincula con elementos históricos del municipio y con la lucha vecinal de la época. La narración introduce obstáculos relacionados con los terratenientes y con el destacamento de la Guardia Civil presente en aquel contexto.

Un recorrido desde la Iglesia de San Nicolás al Ayuntamiento

La aventura comienza frente a la Iglesia de San Nicolás, donde aparece el personaje de Pedro el sacristán. Desde ese punto, el itinerario conduce a los jugadores por espacios del casco como la Plaza de La Alameda, la antigua Fábrica de Empaquetado de Tomates Los Velázquez, actual museo, la Calle Real y el propio Ayuntamiento de La Aldea.

El recorrido también incorpora referencias a figuras vinculadas a la lucha agraria local. Entre ellas figuran María Sosa Aguiar, conocida como La Meliana; el entonces alcalde Salvador Araujo Ramírez; y las empaquetadoras Mamina, Arabita y Yolanda, representadas en un mural urbano.

"No es solo una oferta de ocio innovadora, sino un acto de justicia con nuestra memoria histórica”

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, Leandra Delgado, señaló que “esta gymkana digital no es solo una oferta de ocio innovadora, sino un acto de justicia con nuestra memoria histórica”. La edil añadió que el objetivo consiste en que “tanto los que nos visitan como las nuevas generaciones de aldeanos se diviertan mientras conectan de forma emocionante con las raíces de nuestro pueblo y con la valentía de quienes nos precedieron”.

Para participar solo se necesita un teléfono móvil con conexión a Internet y situarse en el punto de salida del casco histórico. El Ayuntamiento plantea la actividad como una propuesta de turismo sostenible y saludable, al promover un recorrido a pie por espacios patrimoniales del municipio.