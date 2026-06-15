El Cabildo agota las ayudas para instalaciones fotovoltaicas en viviendas tras recibir más de 400 solicitudes

El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC) ha cerrado la convocatoria de ayudas para la instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica en viviendas correspondientes a 2026 tras agotarse el crédito disponible. La elevada respuesta ciudadana obligó a ampliar la dotación inicial de 700.000 euros hasta alcanzar el millón de euros, consolidando esta línea de subvenciones como una de las iniciativas con mayor demanda en materia de transición energética.

Desde la apertura de la convocatoria el pasado mes de abril se han registrado más de 400 solicitudes, una cifra que refleja el creciente interés de las familias grancanarias por incorporar sistemas de autoconsumo energético en sus hogares. El Consejo Insular de la Energía prevé resolver los expedientes antes de finalizar el año.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, destacó que la acogida de la convocatoria confirma el compromiso de la ciudadanía con el cambio de modelo energético impulsado por la institución insular. Según señaló, el elevado número de solicitudes demuestra el avance de la denominada “revolución de las azoteas”, orientada a fomentar una isla más sostenible, resiliente y energéticamente eficiente.

Con el objetivo de facilitar la planificación de futuras inversiones, el CIEGC ya ha anunciado que la convocatoria de ayudas para viviendas correspondiente a 2027 se publicará durante el primer trimestre del próximo año. Además, ha informado de que únicamente serán subvencionables los gastos realizados a partir del 1 de enero de 2027.

Continúan abiertas otras líneas de ayudas

Aunque la convocatoria destinada a viviendas ya ha agotado sus fondos, el Consejo Insular de la Energía mantiene abiertas otras líneas de subvenciones destinadas a impulsar el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas.

Estas ayudas cuentan con una dotación inicial de 175.000 euros y permiten subvencionar hasta 20.000 euros por proyecto. Las cuantías incluyen ayudas de hasta 500 euros por kilovatio de potencia instalada, con un límite de 15.000 euros, y hasta 300 euros por kilovatio hora de almacenamiento energético, con un máximo de 5.000 euros.

Las subvenciones están dirigidas a comunidades de propietarios, agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas y comunidades energéticas legalmente constituidas. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta el agotamiento del presupuesto.

Asimismo, continúa activa la convocatoria para empresas y entidades sin ánimo de lucro, dotada con 125.000 euros, que contempla ayudas de hasta 4.000 euros para instalaciones fotovoltaicas y de hasta 1.000 euros para sistemas de almacenamiento energético.

Desde el Cabildo destacan que estas líneas de apoyo siguen siendo una herramienta clave para avanzar en la descarbonización de la isla, reducir la dependencia energética exterior y favorecer el desarrollo de un modelo basado en las energías renovables.