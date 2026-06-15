El Cristo de Telde culmina su histórica visita a Teror con una misa multitudinaria

Teror vivió unas intensas jornadas de actos religiosos y festivos con motivo de la primera visita del Santo Cristo de Telde al municipio, donde permaneció hasta el domingo en la Basílica del Pino, junto a la Virgen del Pino. Mientras, el Museo de Arte Sacro recibió algunos objetos usados por el papa León XIV durante su estancia en Gran Canaria.

La imagen del Cristo de Telde fue recibida con gran aclamación el pasado jueves 11 de junio, al finalizar la misa del papa León XIV en el Estadio de Gran Canaria. Desde la Plaza de Sintes, el Santo Cristo y la Virgen del Pino procesionaron hasta la Basílica, donde ambas imágenes permanecieron juntas durante varios días en un hecho considerado histórico y que atrajo a cientos de feligreses.

Una placa conmemorativa

El domingo 14 de junio, la Plaza del Pino acogió una multitudinaria eucaristía de acción de gracias por la visita del pontífice, presidida por el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos. Durante la celebración, en la que la Virgen del Pino y el Santo Cristo de Telde estuvieron situados en el pórtico de la Basílica, se escucharon testimonios de personas que vivieron de cerca la visita papal.

Recorrido de las imágenes por las calles de Teror. / José Carlos Guerra

En el transcurso del acto, el Ayuntamiento de Telde entregó una placa conmemorativa para recordar la histórica visita del Cristo de Telde a Teror. Por su parte, el obispo hizo entrega a la Basílica del Pino del sillón utilizado por el papa León XIV durante la misa celebrada en el Estadio de Gran Canaria, así como de una medalla conmemorativa de su visita a Gran Canaria, un osario de perlas y el libro de honor de la Basílica con la firma del pontífice.

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Estos elementos permanecerán expuestos durante esta semana en el Museo Sacro de la Basílica del Pino.