La cumbre de Gran Canaria se convierte en el epicentro de las letras con el X Festival Artebirgua Literario

La poesía y la literatura cobra vida y resiste en la cumbre de Gran Canaria de la mano del festival Artebirgua Literario, que ya cumple diez ediciones ininterrumpidas. Esta nueva entrega se celebra del 20 al 28 de junio en la localidad galdense de Juncalillo bajo el lema 'Artes en la Cumbre' y reúne a 70 personalidades del ámbito cultural, académico, social y político de Canarias y del resto de España.

Lo que comenzó hace una década como un proyecto humilde financiado por el bolsillo particular de Manuel Díaz, uno de sus fundadores, se ha consolidado hoy como una cita ineludible y un bastión de resistencia contra la denominada "Canarias vaciada", logrando además el hito histórico de reunir en su jornada de clausura a los dos rectores de las dos universidades del Archipiélago.

La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, abrió el acto de presentación de esta décima edición felicitando la valentía de la organización por mantener un festival "de tanta calidad fuera del núcleo capitalino" y reivindicando la necesidad de descentralizar los servicios y la actividad cultural. Por su parte, el alcalde de Gáldar y consejero del Cabildo, Teodoro Sosa, destacó que tras la declaración del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas como Patrimonio Mundial de la Unesco, este encuentro cobra aún más sentido, señalando que "llevar la cultura a cada rincón es un derecho que ayuda a enraizar a la población al territorio ante el reto demográfico".

La unidad de las islas a través del arte y las humanidades

El alma máter del festival y "último habitante nacido por parto natural en Juncalillo", Manuel Díaz García, desveló los detalles de la edición "más ambiciosa de su historia", que por primera vez contará con creadores de las siete islas del archipiélago. Díaz García remarcó que el festival busca "la unidad de las islas a través del arte y las humanidades", combinando la veteranía de grandes figuras y Premios Canarias, como la escritora Cecilia Domínguez o homenajes a los fallecidos Félix Hormiga y Eugenio Padorno, con el talento de jóvenes poetas que se estrenan en las letras con obras minuciosamente seleccionadas.

Teodoro Sosa, Guacimara Medina y Manuel Díaz en la presentación del X festival Artebirgua Literario / LP/DLP

El programa arrancó de forma anticipada el pasado día 2 de junio en el Museo Agáldar con la exposición La Silla Evocadora de Juan Luis Calero, un homenaje al poeta José María Millares, pero el grueso de los actos comenzará este sábado, 20 de junio en Juncalillo, con muestras fotográficas, esculturas de Román del Pino y una velada de observación astronómica con la Asociación Astronómica y Educativa de Canarias Henrietta Swan Leavitt. La inauguración oficial tendrá lugar este jueves en el Teatro Consistorial de Gáldar con la participación a distancia del poeta y periodista de Radio Nacional de España Javier Lostalé, quien recibirá el galardón Andamana de Honor a la Cultura Nacional, en un acto que contará con el concierto del tinerfeño Fermín Higuera y la actuación de Alba Serrano y Cristóbal Montesdeoca.

El viernes 26 de junio, la actividad se trasladará a Caideros, concretamente al Museo de la Lana, donde se entregará el Arte Virgua de Honor de las Artes Plásticas al caricaturista Néstor Dámaso del Pino, se reconocerá el activismo social de la mano de la Asociación Montaña al Agua y se presentará el festival lanzaroteño Versos, volcanes y vientos por parte de su directora, Mercedes Minguela. Durante esa jornada y el sábado 27 de junio, Juncalillo acogerá mesas de debate clave, como la liderada por Eduardo García Rojas sobre los suplementos culturales en Canarias, una mesa sobre la generación del silencio a cargo de Juan Carlos Abril, director de la Semana Internacional de la Poesía Miguel Hernández de Jaén, y se entregarán los premios de los concursos de fotografía y haiku, que este año han recibido propuestas de lugares tan lejanos como Cuba o Canadá.

Diferentes reconocimientos a personalidades e instituciones

Los reconocimientos de esta décima edición serán especialmente amplios, como el timplista Domingo Rodríguez 'El Colorao' recibirá el galardón musical, Eulalia Pérez Acosta será distinguida en periodismo cultural, el Museo César Manrique de Lanzarote obtendrá el premio a la labor museística, el cineasta galdense Rubén Armas será homenajeado en su disciplina y la Escuela de Arte Luján Pérez recibirá la Andamana de Honor de la Cultura Canaria. También habrá un espacio muy emotivo dedicado al escritor Fernando Garcia Ramos, contando con la presencia de su hermano Carlos. Aquellos homenajeados que por motivos de salud no puedan desplazarse, como Isabel Medina o José Miguel Junco Ezquerra, galardonado con el Arte Virgua de Honor de las Letras, recibirán la distinción directamente en sus hogares siguiendo la tradición cercana del festival.

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Fiel a su filosofía de crear vínculos humanos reales lejos del ruido y las pantallas, Artebirgua mantendrá sus icónicas Conversadas, encuentros íntimos de aforo reducido donde los autores dialogan en profundidad con sus lectores. El festival cerrará el domingo 28 de junio con mesas sobre la investigación de la poética femenina canaria organizadas por la Academia Canaria de la Lengua y el histórico encuentro entre los rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Serra, y de la Universidad de La Laguna, Francisco J. García, sellando una década de cultura nacida desde la ciudadanía y para la ciudadanía en el corazón de la cumbre grancanaria.