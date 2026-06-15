ExpoMóvil reúne en Vecindario a empresas del motor, caravanas y bicis

La zona peatonal de la Avenida de Canarias, en Vecindario, acogerá este viernes 19 y sábado 20 de junio la XV edición de ExpoMóvil, una feria dedicada al sector de la movilidad y el motor que reunirá a empresas de vehículos nuevos y de ocasión, motocicletas, bicicletas, caravanas y servicios especializados. La cita está organizada por la Asociación de Empresarios de Vecindario ASCOIVE y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y del Cabildo de Gran Canaria.

Una feria comercial centrada en la movilidad

La feria se desarrollará durante dos jornadas: el viernes por la tarde y a lo largo de todo el sábado. Según la organización, esta edición llega con la práctica totalidad de los espacios expositivos ocupados y con una de las participaciones empresariales más amplias de los últimos años.

El programa combinará la exposición comercial con actividades dirigidas a distintos públicos. Entre las propuestas previstas figuran talleres infantiles, actividades familiares, actuaciones musicales, talleres de seguridad vial y convivencia en las vías, además de espacios dedicados a vehículos clásicos y al mundo del tuning.

Por la izquierda, Francisco Guedes, Francisco García, Juan Pérez, Minerva Alonso y Eugenio Sánchez. / LP/DLP

También participará la Federación Interinsular de Automovilismo de Las Palmas, que contará con presencia propia dentro del recinto ferial.

Apoyo institucional a la zona comercial abierta

Durante la presentación de la feria, la consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, señaló que el respaldo insular a la Zona Comercial Abierta de Vecindario se mantiene de forma estable a través de distintas líneas de colaboración. En esta edición, el Cabildo participa mediante subvenciones destinadas a la dinamización de asociaciones empresariales y zonas comerciales abiertas.

Alonso recordó además que la colaboración con ASCOIVE se desarrolla desde varias áreas del Cabildo. Citó el apoyo de la Consejería de Presidencia a la asociación empresarial y las actuaciones impulsadas desde Desarrollo Económico para mejorar este espacio comercial, entre ellas proyectos de alumbrado LED, mobiliario urbano y una iniciativa destinada a aumentar las zonas de sombra.

La consejera defendió la importancia de las zonas comerciales abiertas como espacios de actividad económica, empleo y cohesión social en los municipios de Gran Canaria.

El Ayuntamiento vincula la feria con la movilidad urbana

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, agradeció la implicación del Cabildo de Gran Canaria y de ASCOIVE en la organización de la feria. García afirmó que la Avenida de Canarias es un espacio adecuado para acoger una cita dedicada a la movilidad y relacionó ExpoMóvil con otras actuaciones municipales, como el Plan de Movilidad y la Zona de Bajas Emisiones, actualmente en fase participativa.

El concejal de Movilidad, Juan Francisco Guedes, destacó el trabajo de ASCOIVE y avanzó que el área municipal participará con actividades de sensibilización para peatones y talleres de educación vial. Según explicó, la feria servirá también para acercar al público distintas opciones de movilidad y reforzar mensajes vinculados a la seguridad en las vías.

Actividades para todos los públicos

El presidente de ASCOIVE, Juan Pérez Pérez, presentó los detalles de una programación que combinará comercio, divulgación y ocio. Pérez definió ExpoMóvil como una cita dirigida a públicos de distintas edades e invitó a la ciudadanía a participar en las actividades previstas durante el fin de semana.

Con esta nueva edición, ExpoMóvil alcanza sus 15 años dentro del calendario comercial de Vecindario. La feria se mantiene como una de las convocatorias vinculadas al motor y la movilidad con mayor presencia empresarial en el municipio y como una herramienta de dinamización para la Zona Comercial Abierta de la Avenida de Canarias.