Trop Obras y Proyectos construirá por 3,4 millones el aparcamiento del antiguo instituto Saulo Torón

El Ayuntamiento de Gáldar adjudica por 3,4 millones a la empresa Trop Obras y Proyectos S.L. las obras del nuevo edificio de aparcamiento subterráneo y espacio libre público en las antiguas canchas del instituto de enseñanza secundaria (IES Saulo Torón), en el casco del municipio. La contratación, que se retrasó por quedar desierta en primera instancia, permitirá en un futuro albergar en el inmueble las oficinas municipales.

La actuación constituye la primera fase del proyecto de transformación del antiguo instituto, después del traslado de la actividad educativa al nuevo edificio del IES Agáldar. El espacio, utilizado en la actualidad de forma provisional como aparcamiento en superficie, pasará a convertirse en un equipamiento público con dos plantas bajo rasante y capacidad para 141 vehículos.

Cuatro locales comerciales

Actualmente, la zona cuenta con 62 plazas habilitadas sobre la antigua cancha deportiva. Con la nueva intervención, el Ayuntamiento busca dar respuesta a la creciente demanda de estacionamiento en el casco urbano, además de recuperar el entorno como espacio público de convivencia.

El proyecto, diseñado por la concejalía de Urbanismo, que dirige Heriberto Reyes, incluye puntos de recarga para vehículos eléctricos, una plaza ajardinada en superficie, zona de juegos infantiles, aseos públicos, vestuarios, un quiosco de bebidas y cuatro locales comerciales destinados a dinamizar la actividad económica de la zona.

También se prevé la construcción de una cancha polideportiva en superficie, preparada para ser cubierta en una segunda fase, así como la instalación de una escultura de carácter simbólico con la que se pretende reforzar la identidad cultural del nuevo espacio.

El acceso al aparcamiento se realizará desde la calle Infanta Benchara. Según el proyecto municipal, la intervención se integrará en la trama urbana existente y respetará las cotas del entorno, especialmente en la planta baja del actual edificio del antiguo IES Saulo Torón.

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Esta primera actuación forma parte de un plan más amplio para reconvertir el conjunto de las instalaciones del antiguo instituto. En una segunda fase, el Ayuntamiento prevé transformar el resto del inmueble para albergar nuevas oficinas municipales, con el objetivo de crear un polo de servicios públicos en el centro de Gáldar.