Gáldar abre una semana de actos por el Pride con cultura, música y premios

Gáldar ha iniciado este lunes 15 de junio la programación del Gáldar Pride 2026 con una exposición fotográfica instalada en la Plaza de Santiago, que reúne 22 retratos de personas vinculadas a las cuatro ediciones de esta cita cultural y reivindicativa centrada en la igualdad, la diversidad y los derechos del colectivo LGTBIQ+. La muestra abre una semana de actividades que se prolongará hasta el domingo 21 de junio.

Una exposición con voces vinculadas al Pride

La exposición está organizada por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, dirigida por Julio Mateo Castillo, y reúne imágenes de personas relacionadas con el evento desde distintos ámbitos, como la cultura, la comunicación, el trabajo municipal, el transformismo, el drag y la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Cada participante aporta, junto a su imagen, una reflexión escrita sobre su relación con el Gáldar Pride y sobre la importancia de mantener visible la reivindicación de la libertad, el respeto y la inclusión. Entre los nombres presentes figuran Victorio Pérez, Fabiola Acosta, Lourdes Ruiz, Miguel Bolaños, Nora Verna, Ruth Armas, Adexe Reyes, Alberto Ojeda, Cristóbal Rodríguez, Gustavo Mendoza, Isaac Bolaños, María Josefa Monzón, Paula Ojeda, Ruth González, Víctor Moreno, Eulalia Marina Pérez, Keila Suárez, Isidro Pérez, Carlos Delgado, María Mendoza, Roberto Herrera y Justine Suárez.

Las frases que acompañan las fotografías aluden a la libertad de ser, al derecho a querer sin miedo y a la memoria de quienes abrieron camino en la defensa de los derechos del colectivo. La muestra permanecerá estos días en la Plaza de Santiago como punto de partida de la programación.

Vecinos observando la exposición fotográfica. / Rayco Tacoronte

Gala Queen of Queens y Noche Pride

Uno de los actos centrales llegará el viernes 19 de junio con la Gala Queen of Queens del Gáldar Pride 2026, prevista a partir de las 21.00 horas en el Recinto Cultural La Quinta. La gala estará presentada por Inés Hernand y Samantha Ballantines, y contará con las actuaciones de Ptazeta, DJ Pepino Marino, Grimassira Maeva y la transformista La Caudilla, además del espectáculo de los drags concursantes.

Esa misma noche, desde las 23.30 horas y en el mismo escenario, se celebrará la Noche Pride con el espectáculo Furor, furor. The Show, una propuesta inspirada en el conocido formato televisivo de pruebas musicales por equipos. La cita estará presentada por Alonso Caparrós e incluirá la participación de concursantes invitados.

Carrera de Tacones, cabalgata y conciertos

La programación continuará el sábado 20 de junio a las 12.00 horas con la Carrera de Tacones en la Plaza de Santiago, una actividad abierta a inscripción previa en la que se combinarán habilidad, rapidez, equilibrio y humor.

Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, tendrá lugar la Gran Cabalgata del Gáldar Pride 2026, con salida desde el Paseo de los Guanartemes y llegada al Recinto Cultural La Quinta. Allí se celebrará posteriormente el Gran Mogollón del Gáldar Pride 2026, con las actuaciones de DJ Inés Hernand, Manny Manuel y Aseres.

Pride de Día y Premios Arkoiris

El domingo 21 de junio, el programa concluirá con el Gáldar Pride de Día, previsto desde las 14.30 horas en el Recinto Cultural La Quinta. En el escenario actuarán Kilombo Improvisado, Nueva Línea y Armonía Show, con la participación de DJ Ulises Acosta.

La jornada final incluirá también la gala de los Premios Arkoiris, que reconocerá a profesionales, empresas y colectivos por su labor de divulgación y defensa de los derechos LGTBIQ+ en Canarias. La gala estará presentada por Roberto Herrera y Paula Vázquez y comenzará a las 20.00 horas en el Recinto Cultural La Quinta.

Todos los actos del Gáldar Pride 2026 serán de entrada libre y gratuita hasta completar aforo. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Cultura y Fiestas, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria.