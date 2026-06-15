Ingenio desbloquea El Carrizal: expropiación forzosa para acabar con el embudo de la avenida de La Hoya

El Ayuntamiento de Ingenio ha dado el primer paso oficial para culminar una histórica demanda de movilidad en el núcleo de Carrizal. Según publica el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas, la Alcaldía ha decretado la aprobación inicial del procedimiento de expropiación forzosa, mediante el sistema de tasación conjunta, de los terrenos necesarios para la apertura del tramo sur de la Avenida de la Hoya, concretamente a la altura del número 37. El proyecto entra a partir de este martes en periodo de información pública durante el plazo de un mes. A lo largo de estos 30 días, cualquier persona física o jurídica podrá examinar el expediente en las dependencias del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Ingenio y presentar las alegaciones o reclamaciones que estime oportunas.

Se trata de una casa antigua en mal estado de conservación en la vía que conecta la calle República Argentina con el parque del Buen Suceso y la calle hacia la plaza de la iglesia. La superficie no llega a cien metros cuadrados y el valor de la propiedad es de unos pocos miles de euros.

La intervención no solo busca reconfigurar el mapa vial de la zona, sino atajar un problema crónico de seguridad. Actualmente, la supervivencia de esta edificación en medio del trazado proyectado genera un peligroso 'cuello de botella' que dificulta el tráfico rodado y pone en riesgo a los peatones debido a las aceras muy estrechas y poco adecuadas para transitar. Al urbanizar este último sector, el Ayuntamiento conectará de forma más amplia y holgada el núcleo de El Carrizal con la parte de la plaza, mejorará los accesos y eliminará un foco de degradación arquitectónica, dando respuesta a las quejas vecinales sobre el abandono de los remates viarios en el municipio. Los afectados y ciudadanos disponen ahora del plazo legal de exposición pública para revisar el proyecto de tasación y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

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El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ingenio, Rayco Padilla, ha valorado de forma muy positiva este avance administrativo, destacando que se trata de una obra largamente esperada por los residentes de la zona.