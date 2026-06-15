Ingenio finaliza la primera fase de la urbanización de La Montañeta y avanza en la creación de suelo para vivienda pública

La primera fase de urbanización de parcelas en La Montañeta, en Ingenio, afronta la recta final tras una intervención que permitirá mejorar las infraestructuras del barrio y sentar las bases para el desarrollo de futuras promociones de vivienda pública. Los trabajos, que encaran sus últimas actuaciones con la señalización de los nuevos viales, han supuesto una transformación de varios sectores del entorno mediante la dotación de servicios básicos y la mejora de la red viaria. Estas obras para la finalización de infraestructuras en la zona era una demanda de varios años por parte de una veintena de familias que residen en las viviendas de esa urbanización.

La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, y el concejal de Urbanismo, Rayco Padilla, visitaron este lunes la zona para comprobar el avance de unas obras que consideran estratégicas para el crecimiento ordenado del municipio.

La intervención se ha desarrollado en diferentes tramos de las calles Martin Luther King, Madre Teresa de Calcuta, José Saramago y Mahatma Gandhi, donde se han ejecutado redes de alcantarillado y drenaje de aguas pluviales, alumbrado público y asfaltado de las vías, dotando a este espacio de las infraestructuras necesarias para su futuro desarrollo urbanístico.

Carmelo Pérez, Vanesa Martín, Rayco Padilla y un operario de las obras que se ejecutan en La Montañeta. / LP/DLP

La alcaldesa destacó que la urbanización de esta zona ya es una realidad y señaló que el grupo de gobierno continuará impulsando las siguientes etapas previstas para completar la ordenación de este sector de La Montañeta. Por su parte, Rayco Padilla explicó que la inversión realizada en esta primera fase ronda los 170.000 euros y confirmó que el Ayuntamiento ya trabaja en la redacción y ejecución de las fases II y III, así como en los denominados viales de borde, actuaciones que permitirán seguir ampliando las infraestructuras y generar nuevo suelo público.

Impulso a la vivienda

Uno de los principales objetivos del proyecto es habilitar parcelas que puedan destinarse a la construcción de viviendas. Para ello, el Ayuntamiento ya ha reservado una partida de 600.000 euros, aprobada en el pleno extraordinario celebrado el pasado mes de mayo, que permitirá dar continuidad a las obras en los próximos ejercicios.

La planificación municipal contempla la preparación de tres parcelas susceptibles de albergar futuras promociones residenciales, reforzando así las políticas orientadas a incrementar la disponibilidad de suelo público y facilitar el acceso a la vivienda.

Con la culminación de esta primera fase, La Montañeta avanza en su proceso de transformación urbana y se consolida como una de las áreas de expansión residencial previstas por el Ayuntamiento de Ingenio para los próximos años.