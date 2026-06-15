El instituto de Firgas llega con el papa al Vaticano como modelo canario de inclusión con jóvenes inmigrantes de 14 nacionalidades

Firgas llega a El Vaticano. El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, aprovechó el contacto con el papa León XIV durante su visita de la semana pasada a Gran Canaria para entregarle en mano un dosier que lleva por título 'La educación en Canarias, ejemplo de inclusión y acogida', en el que se recogen tres ejemplos de buenas prácticas en colegios con la inmigración. Y entre ellos aparece el instituto de enseñanza secundaria Villa de Firgas, junto a Jandía (Fuerteventura) y El Galeón (Tenerife), donde conviven alumnos de hasta 15 nacionalidades, pese a sus raíces rurales.

"Canarias ha afrontado con determinación uno de los mayores desafíos educativos y sociales de los últimos tiempos. Esta realidad, compleja y en constante evolución, ha exigido respuestas flexibles que combinan recursos, apoyo idiomático, acompañamiento emocional, formación docente e itinerarios de Formación Profesional. Como se ha expuesto, la labor en centros educativos como el IES Villa de Firgas, el IES Jandía o el IES El Galeón no solo gestiona la escolarización, sino que garantiza que cada estudiante encuentre un entorno seguro y una comunidad donde construir su futuro. La escuela se confirma así como el motor más eficaz para la cohesión social, donde el esfuerzo del profesorado y el liderazgo estudiantil transforman la diversidad en un activo pedagógico y humano", resalta el documento redactado por el Ejecutivo regional.

El dosier constata que el catálogo de buenas prácticas educativas en Canarias es "tan amplio como diversa es la realidad de cada isla". Y destaca que muchos centros han impulsado iniciativas de acogida, aprendizaje lingüístico, mediación, convivencia o participación, adaptándolas a su contexto y necesidades". Entre los ejemplos se cita a Firgas como reflejo de que "la escuela puede transformar la diversidad en convivencia, aprendizaje, participación y comunidad".

Idioma y acompañamiento emocional

En el caso del IES Villa de Firgas, se ha trabajado en "construir comunidad desde la interculturalidad". De ser un centro de mayoría de la población local en un entorno rural ha pasado a convertirse en una comunidad educativa multicultural, con un alumnado procedente de una quincena de nacionalidades, especialmente del continente africano. Y para facilitar su incorporación en la sociedad se llevaron a cabo tareas dirigidas al aprendizaje del español, alfabetización, mediación cultural, adaptación curricular, acompañamiento emocional, prevención de conflictos, orientación académica y coordinación con recursos externos. "El centro entendió que no bastaban actuaciones puntuales ni respuestas basadas únicamente en la buena voluntad. Era necesario construir una estructura estable, organizada y evaluable. De ese diagnóstico nació el Proyecto de Integración del Alumnado Migrante, articulado en torno a cuatro grandes dimensiones: acogida y apoyo idiomático; interculturalidad y convivencia; éxito académico y orientación; y trabajo en red con el entorno", señala el informe entregado al papa.

Alumnos en la entrada al IES Villa de Firgas. / LP / DLP

El proyecto recopila una serie de iniciativas que parten de la creación de un comité intercultural como eje participativo y que nació de forma espontánea, a partir de un grupo de profesores y alumnos voluntarios que empezó a reunirse para dar respuesta a "una realidad inédita" en el centro. Entre sus tareas se encuentra detectar necesidades, revisar situaciones de convivencia, proponer actividades, diseñar campañas de sensibilización, coordinar mediaciones y acompañar al recién llegado. Los escolares participan en la identificación de dificultades y en la construcción de soluciones. Destacan las figuras del delegado intercultural y del mediador, que son estudiantes que actúan como referentes, favorecen la acogida, prestan apoyo lingüístico y cultural y ayudan a resolver conflictos.

Juegos de rol y cultura canaria

En segundo lugar, el aula cultural de acogida funciona como espacio de referencia para el migrante. En ella se desarrollan actividades de lectura y escritura inicial, conversación, vocabulario básico, preparación para la acreditación A2, habilidades sociales, juegos de rol, visionado de cortos, lectura de relatos migrantes, autoestima, cultura canaria, adaptación a la vida cotidiana del centro y tutorías individuales. El aula combina dimensiones lingüísticas, emocionales, sociales, culturales y académicas.

Jóvenes del programa, en Firgas. / LP / DLP

En tercer lugar, el itinerario lingüístico A2, para la preparación para el examen de español y se coordina con la Escuela Oficial de Idiomas de Arucas y con otras entidades certificadoras.

A su vez, se trabaja en la convivencia y mediación a través de actividades interculturales, recreos activos, talleres de sensibilización, intervención en grupos, campañas contra el racismo, tutoría entre iguales y liderazgo estudiantil. Uno de sus logros más relevantes es fomentar la empatía, conciencia sobre el racismo, rechazo a la discriminación y voluntad de apoyar a compañeros. Por último, el trabajo en red, ya que el IES Villa de Firgas ha extendido su experiencia a otros centros del municipio y colabora con otras entidades.

Un don

El dosier iba acompañado de un escrito del consejero de Educación del Gobierno de Canarias, en el que Poli Suárez recuerda que el Archipiélago ha sido un pueblo que ha vivido históricamente la emigración en primera persona y que por eso entiende mejor que nadie a esa la población que ha llegado ahora a su tierra en busca de un futuro mejor. De ahí que considere que desde el Gobierno de Canarias se asume "que la primera respuesta nunca puede ser la indiferencia".

Estas páginas reflejan, según el consejero, "nuestros valores como comunidad", y "son el reflejo de una convicción compartida por miles de docentes, familias y profesionales: que cada niño merece ser recibido como un don, que cada vida humana encierra una dignidad infinita y que nuestras escuelas deben seguir siendo lugares donde la esperanza encuentre refugio, donde la diferencia se convierta en encuentro y donde nadie se sienta solo".

La consejería regional de Educación concluye que Canarias ha afrontado "con determinación" uno de los mayores desafíos educativos y sociales con los que se ha encontrado en los últimos tiempos. "Esta realidad, compleja y en constante evolución, ha exigido respuestas flexibles que combinan recursos, apoyo idiomático, acompañamiento emocional, formación docente e itinerarios de Formación Profesional", ejemplarizados en los tres institutos, "que garantizan que cada estudiante encuentre un entorno seguro y una comunidad donde construir su futuro".

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Además, señala que el trabajo no concluye, sino que evoluciona "con la esperanza de que el aula sea, ante todo, un lugar donde el alumnado aprenda -por encima de cualquier otra lección- el valor fundamental de la convivencia y la fraternidad universal".