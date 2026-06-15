Mogán acoge la obra de teatro 'Variables varias', que reflexiona sobre los misterios de la atracción amorosa

El Centro Cultural El Mocán acogerá el próximo sábado, 20 de junio, a las 19:00 horas, la representación de la compañía Fórmula Teatro Variables varias, centrada en uno de los temas más universales de la experiencia humana: el amor.

La propuesta, escrita y dirigida por Diego Guerra, invita al público a reflexionar sobre esas relaciones que parecen desafiar toda lógica. Situaciones en las que una persona siente una fuerte conexión emocional hacia alguien, incluso cuando las circunstancias o quienes le rodean aconsejan tomar distancia.

También aborda el caso contrario: cuando alguien intenta alejarse de una persona que, aparentemente, reúne todas las cualidades para convertirse en una pareja ideal.

El amor visto desde una perspectiva diferente

La obra plantea una interesante reflexión sobre la naturaleza de la atracción amorosa. Frente a la idea tradicional de que el amor es un sentimiento difícil de explicar, la representación introduce una comparación con fenómenos presentes en el ámbito de la ciencia.

A través de esta metáfora, los seres humanos son presentados como partículas que buscan encontrarse y unirse, de forma similar a cómo actúan las fuerzas magnéticas o gravitatorias en el universo. Esta visión sirve como punto de partida para explorar emociones, decisiones y vínculos afectivos que forman parte de la vida cotidiana.

Dónde comprar las entradas

La actividad se enmarca dentro de la programación cultural destinada a acercar las artes escénicas al público y fomentar espacios de reflexión a través del teatro.

Las entradas se pueden conseguir desde 10 euros en www.actura.es.