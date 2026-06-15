Morales pide agilizar las mejoras laborales para los bomberos forestales

Durante la presentación de la Campaña de Incendios 2026, Antonio Morales se dirigió directamente al colectivo de bomberos forestales, que se manifestó en abril para exigir mejoras laborales y reconocimiento profesional. “Quiero que sepan que ese malestar es legítimo, que lo entendemos, no vengo a pedirles aquí que lo ignoren”, expresó. Morales afirmó que el Cabildo ha escuchado sus demandas y que está actuando “desde el primer momento sin pausa”. El presidente insular defendió que el objetivo es compartido por la institución y los profesionales: avanzar hacia una mayor seguridad, más garantías y las compensaciones económicas necesarias para el colectivo.

El conflicto gira en torno a la falta de aplicación de la Ley estatal 5/2024 de Bomberos Forestales. Aunque la norma fue aprobada y publicada, los profesionales denuncian que no se está implementando. Reclaman que el Cabildo reconozca su categoría y aplique medidas como la jubilación anticipada de bomberos que ya deberían estarlo. Además, exigen que se les reconozca formalmente como bomberos forestales y no solo como operarios, para equiparar sus funciones y derechos al resto de servicios de emergencias.

Morales aseguró que se está tramitando la inclusión de todo el personal para que cotice como bombero forestal y pueda recibir una mejora económica. Esa propuesta incluye la revisión de pluses, la subida salarial y la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). “Es un proceso lento, técnico, lleno de trabas burocráticas, pero está en marcha y no se va a detener”, señaló. En su discurso también apuntó a la necesidad de que el Gobierno de Canarias saque adelante su ley para cerrar el proceso de reconocimiento formal del colectivo. Según indicó, ese paso permitiría dar “con nombre y apellido" el reconocimiento definitivo como bomberos forestales.

El reconocimiento pendiente de los bomberos forestales

Aun así subrayó que en la gestión de emergencias los tiempos son distintos. “Entre entre lo que ocurre en los despachos y lo que ocurre en el monte hay una diferencia fundamental. No hay tiempo de espera en el monte”, dijo. Morales pidió al colectivo mantener la concentración ante la campaña que empieza, marcada por el aumento de vegetación tras las lluvias del invierno. “Son profesionales de élite”, afirmó Morales, antes de insistir en que en el campo solo cabe “el rigor, la disciplina, la excelencia en el trabajo”.

Más allá del mensaje dirigido a los bomberos forestales, el Cabildo de Gran Canaria ha puesto a disposición 1.000 efectivos para sofocar cualquier incendio que pueda producirse en la isla durante el verano. De ellos, 250 forman parte de la Unidad Operativa de Fuegos Forestales, 450 de Protección Civil y 350 del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Este equipo humano podría ampliarse hasta los 2.000 efectivos si fuera necesario, con brigadas procedentes del resto de islas del Archipiélago, 80 soldados de la UME, así como con miembros de la Guardia Civil, de la Policía Canaria y personal procedente de ayuntamientos y del Cabildo Insular.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, junto al Director Técnico de Emergencias del Cabildo, Federico Grillo. / LP/DLP

El presidente insular advirtió que esta será una campaña “dura”, debido a la abundante carga de combustible acumulada en las zonas forestales tras las intensas lluvias del invierno. Por este motivo, la operación se ha adelantado un mes con respecto a años anteriores. Comenzó el 1 de junio y se prolongará hasta finales de septiembre. Para mejorar los equipamientos e incorporar recursos humanos, el presupuesto pasó de uno a 2,5 millones de euros. Así, el equipo de Protección Civil cuenta desde enero de 2025 con 21 vehículos todoterreno para facilitar las actuaciones, además de nuevo vestuario de incendios forestales. El operativo dispone también de dos helicópteros con base en el centro de operaciones y refugio contra incendios de Artenara.

Una campaña dura con más medios sobre el terreno

Morales destacó que la preparación del personal y las campañas de sensibilización han sido claves para evitar que se repitan “las dolorosas imágenes” del incendio que sufrió la isla en 2019, cuando ardieron más de 9.000 hectáreas en municipios como Moya, Gáldar, Artenara, Tejeda y San Mateo. Aun así, el presidente del Cabildo insistió en que la implicación ciudadana sigue siendo una herramienta fundamental en la lucha contra los incendios. Señaló la importancia de detectar y avisar de los conatos, pero también de mantener limpias las viviendas situadas en zonas forestales.

Desde los meses de invierno, personal autorizado ha realizado quemas prescritas para eliminar parte de la vegetación y reducir el riesgo de incendio forestal. Está previsto que estas actuaciones terminen a finales de junio, antes de que suban las temperaturas con la entrada del verano. En materia de prevención, la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo Insular ha diseñado el modelo Gran Canaria Mosaico. Esta medida busca mejorar los campos cultivados para que funcionen como cortafuegos y ralenticen el avance de las llamas, lo que da margen a los servicios de extinción para actuar.

El presidente cerró su mensaje al operativo con una llamada a la concentración ante los meses de mayor riesgo. “Máxima alerta en cada puesto, en cada brigada, en cada base, en cada sector asignado”, señaló.