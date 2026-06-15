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Moya despide San Antonio con un sancocho de 1.500 kilos de papas

La Josefa volvió a llenarse de vecinos y visitantes en el cierre de unas fiestas multitudinarias marcadas por la tradición, la música y la participación popular

Sancocho popular en Moya

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Sancocho popular en Moya / La Provincia

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La Villa de Moya cerró este lunes sus fiestas de San Antonio de Padua con uno de los momentos más esperados por vecinos y visitantes: el tradicional Sancocho Popular Canario. La cita convirtió de nuevo La Josefa en un gran punto de encuentro para despedir más de dos semanas de celebraciones.

El dato resume la dimensión del evento: para preparar el almuerzo se utilizaron cerca de 550 kilos de pescado salado, 1.500 kilos de papas, 130 litros de mojo y 100 kilos de gofio, además de verduras, pan, huevos y refrescos. Todo para servir cientos de raciones en una jornada que volvió a unir gastronomía, convivencia e identidad canaria.

Por un precio simbólico de 3 euros, los asistentes disfrutaron de un menú completo compuesto por pescado salado, papas arrugadas, mojo, huevo duro, ensalada, pella de gofio, pan y refresco.

La elaboración corrió a cargo de Pablo Betancor y de un amplio equipo de cocineros, ayudantes y pinches, encargados de sacar adelante uno de los actos gastronómicos más destacados de las fiestas.

La jornada fue organizada por el Ayuntamiento de la Villa de Moya, en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, y volvió a reunir a familias, grupos de amigos y visitantes en un ambiente festivo.

Las cifras del gran sancocho de Moya

El Sancocho Popular Canario volvió a demostrar su capacidad de convocatoria. Para hacerlo posible fueron necesarios cerca de 550 kilos de pescado salado, 1.500 kilos de papas, más de 150 lechugas, 60 kilos de pepinos, 100 kilos de pimientos y 150 kilos de cebollas.

A ello se sumaron 130 litros de mojo y 100 kilos de gofio, dos ingredientes esenciales en una cita que reivindica la cocina tradicional canaria como parte central de las fiestas.

Más allá de las cifras, el acto funcionó como una gran comida colectiva. Un cierre pensado para compartir mesa, despedir las celebraciones y reforzar el sentimiento de comunidad en el municipio.

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, destacó que el sancocho resume el espíritu de las fiestas. “Este sancocho simboliza perfectamente lo que han sido estas fiestas: compartir, convivir y disfrutar juntos”, señaló.

Afonso subrayó que el municipio ha vivido “unas semanas extraordinarias” con miles de personas participando en una programación diseñada para todos los públicos y ligada a las tradiciones locales.

El alcalde también agradeció el trabajo del personal municipal, cuerpos y fuerzas de seguridad, voluntariado, asociaciones, colectivos, patrocinadores y vecinos que colaboraron para que cada acto pudiera desarrollarse con éxito.

Papahuevos, verbena y último baile

Tras el almuerzo, los tradicionales papahuevos recorrieron las calles hasta el Anfiteatro Municipal del Parque Pico Lomito, donde la verbena de día puso el cierre musical a las fiestas.

La actuación de Yoni y Aya sirvió como broche final a una programación que durante más de dos semanas llenó la Villa de Moya de música, cultura, deporte, gastronomía y actos populares.

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El concejal de Festejos, Octavio Suárez, valoró la “magnífica respuesta de la ciudadanía” y destacó que las fiestas de San Antonio de Padua siguen siendo un motivo de encuentro para todo el municipio.

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