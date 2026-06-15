Muere Lorenzo López, un gallego emigrante en Alemania que levantó un imperio en Canarias
El empresario de Hoteles López, natural de una aldea de Lugo, fallece a los 77 años en Las Palmas de Gran Canaria, tras sufrir un covid que dañó su salud
L.P.
El empresario Lorenzo López González falleció ayer en Las Palmas de Gran Canaria, a los 77 años, tras una larga enfermedad. Gallego de Pantón, en la provincia de Lugo, siempre se mantuvo profundamente unido a su tierra de origen desde Canarias. Sus primeros pasos en la hostelería fueron en Alemania, como emigrante, de donde no solo regresó con el idioma sino también, tras un intenso y duro trabajo, con la experiencia profesional y el conocimiento del mercado alemán. Se estableció en el sur de Gran Canaria en los primeros años setenta y levantó un imperio empresarial con propiedades y negocios en diferentes Islas. Hombre incansable y activo, conversador y expansivo, quedó muy afectado tras padecer el covid, enfermedad tras la que nunca volvió a ser el mismo emprendedor vitalista. Su salud se complicó con accidentes vasculares y fue deteriorándose hasta su muerte. «Su visión, esfuerzo y capacidad emprendedora», como se lee en la esquela familiar, hicieron de H. L. una sólida pieza en el desarrollo turístico de Gran Canaria y Lanzarote. Copropietario de un centro comercial en Puerto del Carmen y de hoteles en Arrecife, entre otros negocios, Hoteles López (H. L.) tiene un emblemático establecimiento en el corazón de Playa del Inglés. Amigo del recordado presidente de El Corte Inglés, el asturiano Isidoro Álvarez, estuvieron a punto de abrir un centro comercial de la popular marca, en una de las parcelas de Lorenzo López en Playa del Inglés, frustrado por la burocracia insular.
Su generosidad y amor a su Galicia natal le llevó a impulsar proyectos para enriquecimiento de su pueblo y a comprometerse con la Ribeira Sacra en su recuperación patrimonial, cultura y vitivinícola. En una reciente visita al camino jacobeo en esa comarca gallega, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, pudo comprobar por boca de una alcaldesa de la zona el aprecio, consideración y estima que se tiene a Lorenzo López entre sus paisanos y vecinos.
Casado con la austriaca Anneliese Stark, era padre de un hijo, también Lorenzo, que asume la gestión de los negocios familiares. Tanto su viuda como su hijo recibieron ayer incontables muestras de condolencia y pésame
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