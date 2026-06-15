Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, tras la visita del papa León XIV: "Pedro Sánchez se hubiese arrayado un millo si hubiera querido hablar conmigo cinco minutos para dar una explicación"

¿Cómo vivió el encuentro con el papa León XIV la semana pasada en Mogán durante su visita a Gran Canaria? ¿Qué pudo hablar con él?

En la despedida le di las gracias por devolver la dignidad al muelle de Arguineguín. Es una persona de pocas palabras, aunque le gustó el encuentro.

¿Y sobre los regalos que le entregaron?

Le entregamos el rosario elaborado con madera de pino canario y aguacatero de Mogán del artesano local Doramas Hernández. Las cuentas destinadas a los Avemarías fueron elaboradas con madera de aguacatero, un árbol muy presente en el municipio y que simboliza la fertilidad de la tierra de Mogán. Las seis cuentas de mayor tamaño destinadas a los Padrenuestros y la cruz fueron realizadas con tea, que representa la fortaleza y la capacidad de resistencia del pueblo canario. La pieza está compuesta por 53 cuentas torneadas, lijadas y ensambladas completamente a mano. El rosario iba en una caja de madera de aguacatero también fabricada por el propio artesano. La caja incorporaba un grabado. También le entregamos un libro de Nadia Jiménez (‘Solo León’ , que tiene como tema central el nuevo papa), que nos había dado para entregárselo.

Pendiente de la firma en el libro de honores

¿Probó las frutas de Mogán?

Enviamos al Obispado la cesta de frutas tropicales del municipio, con piñas, aguacates y mangos, para que pudiera degustarlos durante su estancia en la Isla. El Ayuntamiento también le envió a través del obispo, José Mazuelos, el libro de distinciones y honores de Mogán, para recoger su firma en el libro, ya que es un recuerdo sobre esta visita histórica. Y estamos pendiente de recibirlo.

Y en el caso del presidente del Gobierno de España, ¿pudo mantener una conversación con Pedro Sánchez, al que había lanzado palabras críticas desde que supo que iba a estar presente en el acto de Arguineguín, y al que ha acusado de haberles dado la espalda en los momentos más críticos con la emigración?

Le dije durante el saludo que si esto vuelve a pasar, no puede volver a fallar.

¿Y dio alguna respuesta?

No. Es una persona que no mantiene la mirada. Es verdad que debe estar soportando también una gran presión, pero que sabe llevar; y también se le nota el estrés.

¿Y en cuanto a las críticas que ha recibido por su rechazo a que viniera?

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Lo lógico de un presidente hubiese sido dejar la arrogancia a un lado, bajar cinco escalones, ser más humilde y tomar la iniciativa, aunque pueda parecer que esta no es su clave, porque está en otra distinta a nivel nacional. Se hubiese arrayado un millo, como decimos aquí, si me hubiera llamado cuando coincidimos en el muelle y hubiese dicho que quería hablar conmigo cinco minutos para darme una explicación de lo que pasó aquel año. Pero no lo hizo. En un politico es importante no perder la humildad. Pero, como decía antes, yo me suelo fijar mucho en la mirada, en su comunicación no verbal, y se le veía incómodo. Algunos tildan eso de chulería, pero yo creo que es por tener mucho miedo en el contexto en el que está. En cualquier caso, creo que debía ser más humilde, porque se le ve a la defensiva.