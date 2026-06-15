El PP reclama al Cabildo de Gran Canaria más recursos para combatir la pobreza y reforzar las ayudas a Cáritas y entidades sociales

El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria reclamará al gobierno insular de NC y PSOE un aumento de los recursos destinados a combatir la pobreza y la exclusión social en la isla. La formación llevará una moción a la Comisión de Pleno de Presidencia, Cooperación Institucional y Sector Primario para pedir que se refuercen las ayudas a Cáritas Diocesana de Canarias y a otras entidades del Tercer Sector.

Los populares sostienen que el incremento de las situaciones de vulnerabilidad exige una respuesta más amplia por parte de las administraciones públicas. Para ello, plantean revisar las subvenciones concedidas a través de Canal Social, una iniciativa creada durante la pandemia para comprar excedentes de alimentos frescos a productores locales y distribuirlos entre familias con menos recursos.

El PP considera que algunas partidas llevan años congeladas y resultan insuficientes para atender una realidad social que, según la formación, se ha cronificado en Canarias. En concreto, reclama aumentar la ayuda de 40.000 euros que recibe Cáritas Diocesana y estudiar la incorporación de otras entidades como Rescate Canarias, que desarrolla su labor en Ciudad Alta y atiende a personas sin hogar o en situación de alta vulnerabilidad.

El plan estratégico de subvenciones del Cabildo contempla este año 877.400 euros para el programa Canal Social. De esa cantidad, 351.400 euros se destinan al Banco de Alimentos, 350.000 euros a Cruz Roja, 40.000 euros a Cáritas Diocesana, 18.000 euros a las Hijas de la Caridad y 118.000 euros a Oportunidades de Vida.

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El PP cuestiona que esta última entidad siga recibiendo fondos públicos mientras se encuentra bajo investigación judicial por presuntos delitos de trata de personas y explotación laboral de menores migrantes. La formación pide al gobierno insular que adecúe las ayudas a las necesidades reales de las organizaciones que trabajan directamente con familias vulnerables y que refuerce la transparencia en el reparto de subvenciones.