Reposta Gasolina 95 a 1,268 euros el litro en Telde, la opción más económica de Las Palmas este lunes

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, lunes 15 de junio, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación CANARY OIL, S.L. de Telde, POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 1,329€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,329€ el litro en la estación de servicio DISA EL GORO de Telde, CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, en la isla de Gran Canaria.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Telde, en la isla de Gran Canaria, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la gasolinera PETROPRIX tiene la Gasolina 95 a 1,268€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PLENERGY de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,269€.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con la Gasolina 98 a 1,390€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL de la isla de Gran Canaria, en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, con un precio de 1,390€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

El gasoil más barato lo encontraremos en Telde, en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde el diésel está a 1,329€ el litro. La segunda mejor opción está en Telde, a 1,329€ el litro en DISA EL GORO en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,390€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la CANARY OIL, que está a 1,390€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy lunes 15 de junio, está en Telde, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,268€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, a 1,269€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy lunes 15 de junio, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,355€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,355€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Tías, Carretera Arrecife - Yaiza km 12, a la gasolinera DISA MACHER, donde el litro está a 1,498€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, en la PCAN ARRIETA, que está a 1,529€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,395€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,395€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,339€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en Antigua a 1,339€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,395€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31 de Puerto del Rosario a 1,509€ el litro.

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,289€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua a 1,289€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 15 de junio, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 1,269€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,390€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON ESCALERITAS ofrece la segunda mejor opción, a 1,394€ el litro, en Avenida Escaleritas 112.

El diésel más barato está en H2EXAGON LAS TORRES, a 1,370€ el litro, situada en CALLE ARRECIFE, 33. La segunda opción más barata es la estación SANTANA DOMINGUEZ que ofrece el gasoil a 1,370€ el litro en Gasóleo A en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,329€ el litro, situada en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2. La segunda opción más barata es la estación DISA EL GORO que ofrece el gasoil a 1,329€ el litro en Gasóleo A en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 15 de junio, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 1,268€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,279€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,390€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON JINAMAR ofrece la segunda mejor opción, a 1,394€ el litro, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [15/06/2026 8:03:01]