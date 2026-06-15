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San Bartolomé de Tirajana

San Bartolomé de Tirajana impulsa talleres gratuitos para recuperar tradiciones canarias en los barrios

El programa ‘Folclore en tu Barrio’ incluirá clases de instrumentos canarios, canto, baile tradicional, vestimenta típica, palma canaria y juegos populares para distintas edades.

El presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Folklore y Tradiciones Canarias, Alberto Benítez y el concejal de Participación Ciudadana, Ruymán Cardoso, durante la reunión celebrada con los representantes de las asociaciones de vecinos del municipio.

El presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Folklore y Tradiciones Canarias, Alberto Benítez y el concejal de Participación Ciudadana, Ruymán Cardoso, durante la reunión celebrada con los representantes de las asociaciones de vecinos del municipio. / LP/DLP

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha presentado a las asociaciones vecinales del municipio el proyecto ‘Folclore en tu Barrio’, una iniciativa destinada a acercar las tradiciones canarias a los diferentes núcleos poblacionales mediante actividades formativas y participativas de carácter gratuito.

El programa contempla talleres y clases dirigidas a personas de distintas edades, desde niños y niñas a partir de seis años hasta personas mayores. Entre las actividades previstas figuran clases de instrumentos tradicionales canarios, canto, baile tradicional, confección de vestimenta típica, trabajos con palma canaria y juegos tradicionales.

Un proyecto para los barrios

El encuentro sirvió para explicar a los colectivos vecinales los objetivos del programa, que se desarrollará en colaboración con la Federación Regional de Agrupaciones de Folklore de Canarias 8 Islas. La intención del Ayuntamiento es que las entidades de cada zona participen en la organización y difusión de las actividades, de forma que el proyecto pueda adaptarse a la realidad de cada barrio.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señaló que la iniciativa busca reforzar la transmisión de la cultura popular canaria entre generaciones y recuperar espacios de convivencia vinculados a las tradiciones del municipio. Marichal defendió que el folclore forme parte de la vida cotidiana de los barrios y plazas de San Bartolomé de Tirajana. El concejal de Participación Ciudadana, Ruymán Cardoso, subrayó el papel de las asociaciones vecinales en el desarrollo del programa. Según explicó, su conocimiento de cada núcleo permitirá acercar las actividades a la ciudadanía y favorecer una participación más amplia.

Implantación en distintos núcleos

‘Folclore en tu Barrio’ se desplegará en diferentes puntos del municipio, con previsión de llegar a zonas como San Fernando de Maspalomas, El Tablero, Castillo del Romeral, Juan Grande, Aldea Blanca, Fataga, Tunte y otros enclaves de San Bartolomé de Tirajana.

La Concejalía agradeció la respuesta de las asociaciones vecinales durante el primer encuentro y destacó su disposición a colaborar en una propuesta que aspira a convertir los barrios en espacios activos para el aprendizaje y la transmisión de la cultura popular canaria.

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El programa finalizará con una muestra cultural conjunta en la que participarán las personas que hayan formado parte de los talleres. Ese acto reunirá el trabajo desarrollado en los distintos barrios y servirá como cierre común de la iniciativa.

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