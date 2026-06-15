El servicio de Medicina Nuclear del Insular-Materno incorpora un generador de galio para estudiar tumores

El servicio de Medicina Nuclear del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha incorporado un generador de 68Germanio/68Galio, un equipo utilizado para la obtención de radiofármacos marcados con 68Ga. El 68Ga es un emisor de positrones que, unido a moléculas específicas, permite la obtención de radiofármacos PET con alta rentabilidad diagnóstica en el estudio de tumores neuroendocrinos y cáncer de próstata mediante PET-CT.

La incorporación de esta tecnología aporta una serie de ventajas, tanto para los pacientes y usuarios como para los profesionales implicados, como son una mayor precisión en la calidad diagnóstica de los estudios, la valoración pronóstica y el manejo terapéutico.

Con este recurso, los pacientes y familiares evitan traslados a la Península para la realización de estas pruebas, con la consiguiente mejora de la calidad de vida del paciente y reducción de los tiempos de espera. La adquisición de este equipo en el Complejo Hospitalario, del que se podrán beneficiar más de 400 pacientes al año, supone un avance en cuanto a la calidad asistencial y de la accesibilidad a estas pruebas diagnósticas agilizando la toma de decisiones clínicas y facilitando el trabajo multidisciplinar entre las especialidades involucradas.

Tecnología PET-CT

La Tomografía por Emisión de Positrones PET-CT es una técnica de diagnóstico por imagen funcional, que forma parte del campo de aplicación de la especialidad médica de Medicina Nuclear, cuyo objetivo es estudiar la actividad metabólica de los tejidos. Se basa en la obtención de imágenes tomográficas de la distribución de radiofármacos emisores de positrones de vida media corta tras ser administrados a un paciente por vía endovenosa.

Las imágenes se obtienen gracias a equipos detectores de la radiación emitida por el paciente, el tomógrafo PET-CT, que combina dos tecnologías en un único dispositivo, generando simultáneamente imágenes funcionales y morfológicas del organismo y sus diversas patologías.

Cada vez son más numerosas las indicaciones de la PET-CT, basadas en la mejor evidencia científica, y que contribuyen a un mejor diagnóstico del paciente, influyendo en la toma de decisiones sobre el manejo clínico y terapéutico. El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil dispone de este equipamiento de alta tecnología para el diagnóstico en Oncología, Neurología y Cardiología desde 2022.