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Taxis adaptados y de bajas emisiones: Gran Canaria destina casi un millón de euros para renovar la flota

El Cabildo de Gran Canaria aprueba una convocatoria inicial de 950.000 euros, ampliable hasta 1,37 millones, para renovar la flota del taxi en 2026.

Taxis en Las Palmas de Gran Canaria.

Taxis en Las Palmas de Gran Canaria. / ANDRES CRUZ

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Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado una convocatoria de 950.000 euros en ayudas para la renovación de la flota del taxi durante 2026, con el objetivo de impulsar vehículos más modernos, accesibles y con menor impacto ambiental. La línea de subvenciones fue autorizada este lunes por el Consejo de Gobierno Insular, a propuesta del consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa.

La partida inicial podrá ampliarse con otros 424.000 euros procedentes de remanentes de crédito, por lo que la inversión total podría alcanzar los 1.374.000 euros sin necesidad de abrir una nueva convocatoria. Las ayudas están dirigidas a titulares de licencias municipales y autorizaciones de transporte público discrecional de autotaxi en la Isla.

La convocatoria prioriza los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida y los coches con tecnologías limpias. En el caso de taxis adaptados, las subvenciones podrán llegar hasta 9.500 euros para vehículos con etiqueta 0 Emisiones y hasta 8.000 euros para los de etiqueta ECO. Para taxis ordinarios, las ayudas serán de hasta 6.000 euros en el caso de vehículos 0 Emisiones y de hasta 4.500 euros para los ECO, si hubiera crédito disponible.

Requisitos para acceder a la subvención

Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas titulares de una licencia municipal y de una autorización de transporte público discrecional de vehículos autotaxi, de la serie VT, siempre que hayan adquirido un vehículo nuevo de primera matriculación y cumplan los requisitos establecidos en las bases.

Los vehículos subvencionables deberán haber sido matriculados entre el 8 de abril de 2024 y la fecha de publicación oficial de la convocatoria. Además, el primer titular del vehículo tendrá que ser la persona solicitante de la ayuda.

Taxis en Las Palmas de Gran Canaria.

Taxis en Las Palmas de Gran Canaria. / ANDRES CRUZ

El automóvil nuevo deberá sustituir a otro vehículo cuya transmisión, baja definitiva o baja del servicio público se haya producido dentro del mismo periodo. En el caso de que el vehículo sustituido tenga etiqueta ambiental C, B o carezca de distintivo de la Dirección General de Tráfico, será obligatorio acreditar su baja definitiva o su baja del servicio público.

Accesibilidad y bajas emisiones

El Cabildo de Gran Canaria reserva 200.000 euros de la convocatoria a vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. En estos casos, las bases establecen que la ficha técnica deberá recoger las modificaciones realizadas y que no se permitirá instalar elementos que impidan el uso correcto de los sistemas homologados para subir y asegurar una silla de ruedas eléctrica.

Si en este bloque quedaran fondos sin adjudicar por falta de solicitudes o por incumplimiento de requisitos, el crédito se trasladará a la modalidad de taxis ordinarios, en función del tipo de etiqueta ambiental del vehículo.

La convocatoria contempla una sola subvención por persona física. Además, los vehículos financiados deberán permanecer en el patrimonio de la persona beneficiaria y cumplir las condiciones exigidas durante un periodo mínimo de cinco años desde la concesión de la ayuda.

Solicitudes en diez días hábiles

Las personas interesadas dispondrán de un plazo de diez días hábiles para presentar sus solicitudes, contados desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Toda la tramitación se realizará por vía telemática. Las notificaciones generales se publicarán en la página web del Cabildo de Gran Canaria, en el área de transportes y movilidad, mientras que las comunicaciones individuales se canalizarán a través de la Dirección Electrónica Habilitada única y la Carpeta Ciudadana.

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Con esta convocatoria, la Corporación insular busca facilitar la renovación progresiva del taxi en Gran Canaria y orientar el servicio hacia una flota más accesible, eficiente y adaptada a los criterios de sostenibilidad.

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