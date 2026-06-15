Tejeda prepara una Noche Romántica especial por sus 10 años

Tejeda celebrará el próximo 20 de junio de 2026 una de sus citas más esperadas: la Noche Romántica, que este año alcanza su décima edición con una propuesta especial bajo el lema “10 años bajo las estrellas - 10 formas de amar”.

El municipio grancanario se convertirá durante esa noche en un recorrido emocional al aire libre, con música en directo, espacios decorados, actividades participativas y una observación astronómica que conectará el ambiente romántico con uno de los grandes atractivos de Tejeda: su cielo estrellado.

Diez rincones para vivir diez formas de amar

La edición de este año propone una experiencia diferente: un itinerario por 10 espacios del pueblo, cada uno vinculado a una forma distinta de entender el amor.

El recorrido incluirá referencias al amor de pareja, la amistad, la familia, el amor propio, la música, la naturaleza, los animales, el amor universal, el amor pasional y el amor infinito.

Para facilitar la visita, el público podrá acceder a un plano digital disponible en la web y a distintos códigos QR repartidos por Tejeda. La idea es que cada persona construya su propio recorrido, se detenga en los rincones que más le atraigan, participe en las propuestas y forme parte de una experiencia común.

Música en directo desde las 20.00 horas

La programación musical comenzará a las 20.00 horas en El Motor con el estreno de Latin Show, la nueva propuesta de 101 Brass Band.

A las 21.30 horas, la actividad se trasladará a La Vaguada, donde continuará la música con Carlos Rivera en la voz de Elías Uche. Será uno de los momentos centrales de una noche pensada para pasear, bailar y disfrutar del ambiente del casco de Tejeda.

El beso más bonito y una noche para mirar al cielo

Uno de los actos más simbólicos llegará a las 22.45 horas, también en La Vaguada, con “El beso más bonito del mundo”. Bajo el lema “Déjate sorprender”, la organización invita al público a participar en un momento colectivo, emotivo y festivo vinculado al amor pasional.

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El cielo también tendrá un papel protagonista. A las 23.15 horas, en el Aparcamiento Nuevo, se celebrará una Noche de Astronomía con AstroEduca, una actividad relacionada con el concepto del amor infinito y pensada para disfrutar del firmamento de Tejeda.