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Cierre del tráfico en la GC-100 a su paso por Agüimes para reasfaltar

El tráfico por las obras que ejecuta el Cabildo de Gran Canaria estará cortado entre las 9.30 y las 19.00 horas, con desvíos por la GC-104 y la GC-551

Avenida de los Hermanos de La Salle en Agüimes.

Avenida de los Hermanos de La Salle en Agüimes. / LP/DLP

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La Provincia

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El Cabildo de Gran Canaria ejecutará este miércoles, 17 de junio, los trabajos de rehabilitación del firme en un tramo urbano de la GC-100 a su paso por el casco de Agüimes, concretamente en la avenida Hermanos La Salle.

La actuación, impulsada por la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, cuenta con una inversión de 100.000 euros y tiene como objetivo mejorar la seguridad y la comodidad de los usuarios de esta vía.

Los trabajos se desarrollarán entre la zona de Las Crucitas, en las intersecciones con las calles Alegranza y Juan Ramón Jiménez, y el entorno de las calles Rafael Alberti y La Palma.

Corte de tráfico durante la jornada

Con motivo de las obras, será necesario cerrar al tráfico el tramo afectado de la GC-100, en la avenida Hermanos La Salle, entre la glorieta de La Goleta y la calle La Palma. El corte estará activo este miércoles entre las 9.30 y las 19.00 horas.

Como alternativa, los vehículos podrán circular por la GC-104, a través de Los Corralillos, y por la GC-551, calle Doctor Joaquín Artiles, en dirección a El Milano. El cierre afectará también al aparcamiento del IES Joaquín Artiles, ubicado en esta avenida, hasta la finalización de los trabajos.

Fresado, nuevo firme y señalización

Las tareas consistirán en el fresado de las zonas deterioradas, la reposición del firme con una nueva capa de mezcla bituminosa de cinco centímetros de espesor y la renovación de la señalización horizontal.

La obra forma parte del expediente de rehabilitación superficial de firmes de la red de carreteras insulares y ha sido adjudicada a Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U., con un plazo previsto de ejecución de un día.

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El Cabildo de Gran Canaria pide a los conductores que extremen la precaución, respeten la señalización provisional y planifiquen sus desplazamientos para reducir las molestias durante la intervención.

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