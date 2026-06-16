Cosecha de 2025: la escasez de uva eleva el vino grancanario a su máxima calidad

La cosecha de 2025 cierra el ejercicio con una producción cercana a los 170.000 kilos de uva, por debajo de los 196.000 kilos registrados el año anterior. Contra ese dato, la escasez de uva ha elevado el vino grancanario embotellado a su máxima calidad, según explica la Denominación de Origen (DO) Gran Canaria. Sin embargo, la superficie cultivada de vid en Gran Canaria continúa creciendo y consolida la recuperación de un sector que mira con optimismo a las próximas campañas. La isla cuenta ya con 176 hectáreas inscritas en la Denominación de Origen, 21 más que hace cuatro años, gracias a un crecimiento sostenido de entre el 2 y el 3% anual y al respaldo institucional al sector vitivinícola del Cabildo de Gran Canaria.

La evolución del viñedo fue uno de los aspectos destacados durante el acto simbólico del descorche de los vinos de la vendimia de 2025, celebrado en el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo. El encuentro reunió a representantes del sector, bodegueros, viticultores y profesionales de la gastronomía para poner en valor la importancia económica, cultural y paisajística de la viticultura en la isla.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó que este crecimiento se produce en un contexto especialmente favorable para el sector gracias a la colaboración entre las administraciones y los productores vitivinícolas. Según explicó, el apoyo "al desarrollo de infraestructuras hidráulicas, la formación, la promoción y la lucha contra plagas ha permitido fortalecer una actividad estratégica para las medianías y cumbres de la isla".

Morales recordó que más de la mitad de las infraestructuras hidráulicas ejecutadas por el Cabildo desde 2018 "se encuentran en zonas vitivinícolas, lo que ha contribuido a que cerca del 80% de los cultivos de estas áreas dispongan actualmente de sistemas de riego". Durante su intervención, el presidente insular subrayó además el valor social y territorial del vino. “El vino refleja una cultura del cuidado y de implicación con nuestra isla”, afirmó, destacando que detrás de cada botella existe un trabajo que contribuye a mantener el paisaje, la actividad agraria y la soberanía alimentaria de Gran Canaria. "La variedad y calidad de los vinos de Gran Canaria suponen además la mejor explicación posible de la diversidad paisajística insular y de sus múltiples rostros", señaló Morales.

Optimismo para las próximas campañas

La cosecha de 2025 cerró con una producción cercana a los 170.000 kilos de uva, por debajo de los 196.000 kilos registrados en 2024. Sin embargo, el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Pedro Suárez, mostró confianza en una recuperación de la producción a corto plazo.

Un momento del descorche simbólico de la última vendimia con vinos de una veintena de bodegas insulares. / David Delfour - Cabildo de Gran Canaria

Suárez manifestó que esta campaña ha sido «la cosecha más baja de los últimos años, desde que tenemos registro, porque hemos ido creciendo de viticultores y hectáreas cultivadas los últimos años». Esta falta de uva afectó de forma muy desigual a la isla, ya que «hubo bodegas que no pudieron hacer nada porque tienen cosecha propia, sobre todo en la zona baja, pero hay otras bodegas que sí han podido hacer algo con lo recolectado». Sin embargo, la escasez se ha traducido en una altísima calidad en el producto final. «Al ser menos, la calidad es bastante buena, excelente. Así lo ha clasificado el propio Consejo Regulador», explicó Suárez, destacando además el esfuerzo del sector por innovar en un año difícil. «Muchos bodegueros se han esmerado en hacer este año diseños nuevos y demás, salir algún vino diferente».

En términos de volumen, el presidente estimó la producción en unos 214.000 kilos de uva, lo que se traduce en el entorno de las 100.000 botellas, aclarando que «no todo se embotella, porque algunos se guardan una parte para mejorar y otros se consumen antes, pero más o menos contamos este año con alrededor de las 100.000 botellas».

El factor climático, clave

Respecto al factor climático, Suárez recordó que la isla venía de un periodo crítico en el que «apenas llovía», pero las recientes borrascas han cambiado por completo el escenario al cuadruplicar las precipitaciones, marcando el año más húmedo en dos décadas. Para el presidente de la Denominación de Origen, este giro del tiempo «ha venido de maravilla. De hecho, este año va a ser de bastante producción, no de producción récord, pero va a ser un año donde las parras van a ganar en vigor». Este alivio en el campo abre la puerta a un optimismo renovado para la próxima temporada, ya que «el año que viene sí creemos que va a ser un año de récord, a no ser que venga alguna inclemencia. Yo creo que esto va por ciclos y que el año que viene será mejor».

No obstante, Suárez hizo hincapié en que los problemas de agua no se dan en la costa, sino en «las cumbres y medianías, que es donde más producción de viticultura hay», por lo que el sector se muestra «ansioso a ver si el proyecto Chira-Soria arranca de una vez y nos llega el agua a la cumbre».

Al hacer balance de la situación actual de la Denominación de Origen tras un cuarto de siglo de historia, el dirigente señaló que siempre están «dándole vueltas a la cabeza e intentando hacer proyectos nuevos e ideas nuevas». En este sentido, destacó el éxito de la Ruta del Vino de Gran Canaria, que «ha significado un valor añadido a las bodegas» y se ha convertido en un auténtico salvavidas financiero frente a la escasez de uva en el campo. Gracias al enoturismo, «a pesar de ser un año con menos producción, con las visitas supone un incremento a algunas bodegas del 50% y a otras del 30%, y esto hace que vayamos escapando, a pesar de la baja productividad», concluyó Suárez, invitando a la población a disfrutar de los vinos que se elaboran en la isla.

Las abundantes lluvias registradas durante el último invierno permiten al sector afrontar con mejores perspectivas las campañas de 2026 y 2027, que podrían registrar un aumento significativo de la cosecha si se mantienen las condiciones favorables.

El acto del descorche simbólico incluyó una charla divulgativa de la sumiller Alba Bernal, titulada El valor de lo nuestro: del viñedo a la mesa, una responsabilidad compartida, así como un homenaje al veterano viticultor Norberto Guerra Guerra, reconocido por toda una vida dedicada al cultivo de la vid y a la elaboración de vino en las cumbres grancanarias, concretamente en el pago Juan Gómez, en Tejeda.

Por primera vez, la jornada contó también con un encuentro profesional previo en el que participaron alrededor de setenta representantes de restaurantes, hoteles, distribuidores, medios especializados y centros de formación. Allí pudieron conocer y degustar los vinos presentados por veinte bodegas de la isla, una amplia representación de las 38 inscritas actualmente en el Consejo Regulador.

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La velada concluyó con una degustación de vinos acompañados por quesos de Gran Canaria, de la mano de la colaboración de asociaciones ganaderas de la isla, y con la actuación musical de Gabriel Álvarez, en una cita que volvió a reivindicar el vino como uno de los productos más representativos de la identidad y el paisaje grancanarios.