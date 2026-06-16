Gran Canaria suma en Arucas 70 nuevas plazas de estancia diurna para personas mayores dependientes

El Cabildo de Gran Canaria ha ampliado la red insular de recursos para personas mayores con la incorporación de 70 plazas de estancia diurna en el Centro de Día para Mayores Lazoss, situado en Arucas. La prestación estará gestionada por la Asociación Lazoss y se integra en los servicios concertados o colaboradores del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, organismo dependiente de la Corporación insular.

La apertura de estas plazas refuerza la atención a la dependencia en el norte de la isla y permite ofrecer una alternativa intermedia entre la atención domiciliaria y los recursos residenciales. El servicio está dirigido a personas mayores que precisan apoyo durante el día, pero que pueden mantener su residencia habitual y continuar vinculadas a su entorno familiar y comunitario.

Refuerzo de la atención sociosanitaria en Arucas

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, situó este recurso dentro del plan sociosanitario que desarrolla la institución insular. Según los datos aportados por la Corporación, el programa incluye más de 1.600 plazas promovidas directamente por el Cabildo y más de 400 plazas impulsadas junto a entidades sociales.

Por la izquierda, la directora de la Asociación Lazoss, Naira Monzón; la consejera de Política Social y Accesibilidad, Isabel Mena; y el presidente del Cabildo, Antonio Morales. / David Delfour/Cabildo de Gran Canaria

Morales explicó que el centro de Arucas prestará atención a 70 personas con financiación insular y que se complementa con 80 plazas destinadas a la promoción de la autonomía personal. Estas últimas están pensadas para personas que desean seguir viviendo en sus casas, pero que necesitan apoyos para mantener su actividad diaria y su bienestar.

Financiación anual del IAS

El convenio firmado entre el IAS y la Asociación Lazoss contempla una aportación anual de 1.228.150 euros para cubrir el funcionamiento de las plazas de estancia diurna. Esta financiación permitirá consolidar el servicio en Arucas y ampliar la capacidad de respuesta a las necesidades de personas mayores del municipio y de su área de influencia.

La consejera de Política Social y Accesibilidad, Isabel Mena, señaló que el nuevo centro responde a una demanda existente en el norte de Gran Canaria. La responsable insular destacó que la ampliación de recursos sociosanitarios no se limita a las plazas residenciales, sino que incluye fórmulas de atención que favorecen la autonomía personal, el envejecimiento activo y el apoyo a las familias cuidadoras.

Atención durante el día y apoyo especializado

El Centro de Día para Mayores Lazoss ofrecerá atención integral en horario diurno a personas mayores en situación de dependencia o con necesidades de apoyo. La actividad del centro se organizará mediante programas especializados y actividades adaptadas, orientadas al mantenimiento de las capacidades físicas, cognitivas y emocionales.

La directora de la Asociación Lazoss, Naira Monzón, subrayó que el objetivo del recurso es que las personas usuarias conserven un proyecto de vida activo. El centro facilitará espacios de relación social, actividades de estimulación y acompañamiento profesional en un entorno seguro y cercano.

Con la puesta en marcha de estas 70 plazas, el Cabildo de Gran Canaria avanza en la ampliación de la red sociosanitaria insular y refuerza los servicios destinados a personas mayores. La medida se suma a una estrategia que combina atención residencial, recursos diurnos y programas de autonomía personal para adaptar los cuidados a las distintas necesidades de la población.